Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 03.10.2024 (обновлено: 13:13 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/desantniki-1976136643.html
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым - РИА Новости, 03.10.2024
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым
Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью с позиций на Кинбурнской косе из ПТРК "Корнет" подбили в Днепровском лимане у Очакова украинское... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:02
2024-10-03T13:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976137722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cfd25606be2f21599f11bc7cb5038ec7.jpg
ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью с позиций на Кинбурнской косе из ПТРК "Корнет" подбили в Днепровском лимане у Очакова украинское плавсредство, действовавшее в интересах ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения десантников с позывным "Скала". "Наши ребята, расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" под командованием офицера с позывным "Ган", ночью с передовых позиций на Кинбурнской косе отследили и успешно отработали по плавсредству противника. Цель была поражена противотанковой управляемой ракетой в Днепровском лимане недалеко от Очакова", - сказал РИА Новости офицер-десантник с позывным "Скала". Успешное попадание ПТУР по цели подтверждено кадрами объективного контроля, снятыми с помощью оптико-электронного комплекса "Ирония" и предоставленными в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения украинского плавсредства российскими десантниками в районе Очакова
Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью подбили из ПТРК "Корнет" украинское плавсредство в районе Очакова в Днепровском лимане, сообщил РИА Новости командир десантников с позывным "Скала"
2024-10-03T13:02
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976137722_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3531f24edf1e890e442d6faf1c59a2cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым

Российские десантники из ПТРК "Корнет" подбили плавсредство ВСУ под Очаковым

Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью с позиций на Кинбурнской косе из ПТРК "Корнет" подбили в Днепровском лимане у Очакова украинское плавсредство, действовавшее в интересах ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения десантников с позывным "Скала".
"Наши ребята, расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" под командованием офицера с позывным "Ган", ночью с передовых позиций на Кинбурнской косе отследили и успешно отработали по плавсредству противника. Цель была поражена противотанковой управляемой ракетой в Днепровском лимане недалеко от Очакова", - сказал РИА Новости офицер-десантник с позывным "Скала".
Успешное попадание ПТУР по цели подтверждено кадрами объективного контроля, снятыми с помощью оптико-электронного комплекса "Ирония" и предоставленными в распоряжение агентства.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала