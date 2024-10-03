https://ria.ru/20241003/desantniki-1976136643.html

Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым

Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым - РИА Новости, 03.10.2024

Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым

Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью с позиций на Кинбурнской косе из ПТРК "Корнет" подбили в Днепровском лимане у Очакова украинское... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:02

2024-10-03T13:02

2024-10-03T13:13

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью с позиций на Кинбурнской косе из ПТРК "Корнет" подбили в Днепровском лимане у Очакова украинское плавсредство, действовавшее в интересах ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения десантников с позывным "Скала". "Наши ребята, расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" под командованием офицера с позывным "Ган", ночью с передовых позиций на Кинбурнской косе отследили и успешно отработали по плавсредству противника. Цель была поражена противотанковой управляемой ракетой в Днепровском лимане недалеко от Очакова", - сказал РИА Новости офицер-десантник с позывным "Скала". Успешное попадание ПТУР по цели подтверждено кадрами объективного контроля, снятыми с помощью оптико-электронного комплекса "Ирония" и предоставленными в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html

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Кадры уничтожения украинского плавсредства российскими десантниками в районе Очакова Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью подбили из ПТРК "Корнет" украинское плавсредство в районе Очакова в Днепровском лимане, сообщил РИА Новости командир десантников с позывным "Скала" 2024-10-03T13:02 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность