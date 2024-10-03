https://ria.ru/20241003/desantniki-1976136643.html
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым - РИА Новости, 03.10.2024
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым
Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью с позиций на Кинбурнской косе из ПТРК "Корнет" подбили в Днепровском лимане у Очакова украинское... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:02
2024-10-03T13:02
2024-10-03T13:13
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ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью с позиций на Кинбурнской косе из ПТРК "Корнет" подбили в Днепровском лимане у Очакова украинское плавсредство, действовавшее в интересах ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения десантников с позывным "Скала". "Наши ребята, расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" под командованием офицера с позывным "Ган", ночью с передовых позиций на Кинбурнской косе отследили и успешно отработали по плавсредству противника. Цель была поражена противотанковой управляемой ракетой в Днепровском лимане недалеко от Очакова", - сказал РИА Новости офицер-десантник с позывным "Скала". Успешное попадание ПТУР по цели подтверждено кадрами объективного контроля, снятыми с помощью оптико-электронного комплекса "Ирония" и предоставленными в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976137722_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3531f24edf1e890e442d6faf1c59a2cd.jpg
Кадры уничтожения украинского плавсредства российскими десантниками в районе Очакова
Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью подбили из ПТРК "Корнет" украинское плавсредство в районе Очакова в Днепровском лимане, сообщил РИА Новости командир десантников с позывным "Скала"
2024-10-03T13:02
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковым
Российские десантники из ПТРК "Корнет" подбили плавсредство ВСУ под Очаковым
ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Российские десантники группировки войск "Днепр" ночью с позиций на Кинбурнской косе из ПТРК "Корнет" подбили в Днепровском лимане у Очакова украинское плавсредство, действовавшее в интересах ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения десантников с позывным "Скала".
"Наши ребята, расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" под командованием офицера с позывным "Ган", ночью с передовых позиций на Кинбурнской косе отследили и успешно отработали по плавсредству противника. Цель была поражена противотанковой управляемой ракетой в Днепровском лимане недалеко от Очакова", - сказал РИА Новости офицер-десантник с позывным "Скала".
Успешное попадание ПТУР по цели подтверждено кадрами объективного контроля, снятыми с помощью оптико-электронного комплекса "Ирония" и предоставленными в распоряжение агентства.