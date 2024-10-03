https://ria.ru/20241003/delo-1976179917.html

Против блогеров Чекалиных возбудили дело о незаконном переводе денег

Против блогеров Чекалиных возбудили дело о незаконном переводе денег - РИА Новости, 03.10.2024

Против блогеров Чекалиных возбудили дело о незаконном переводе денег

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, а также их партнер по бизнесу стали фигурантами уголовного дела о выводе из России сотен миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:10

2024-10-03T15:10

2024-10-03T16:03

россия

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тинао

москва

ирина волк

сбербанк россии

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, а также их партнер по бизнесу стали фигурантами уголовного дела о выводе из России сотен миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Участники организованной группы подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов. <...> По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 миллионов рублей", — говорится в публикации.Волк уточнила, что незаконную деятельность раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с представителями УВД по ТиНАО при содействии службы безопасности Сбербанка.По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка.В органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.Уголовное дело возбудили по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой".Как сообщали РИА Новости в силовых структурах, Лерчек и Артема Чекалиных задержали сразу после допроса.Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский рассказал агентству, что фигурантам дела может грозить до десяти лет заключения.Уголовные дела против ЧекалиныхПротив Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе — об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании.В мае 2024 года Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.

https://radiosputnik.ru/20240628/lerchek-1956125404.html

https://radiosputnik.ru/20240319/lerchek-1934244071.html

https://ria.ru/20241002/blinovskaya-1975966810.html

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Обыски у блогеров Чекалиных и их партнера по бизнесу ❗️МВД сообщило, что блогеры Чекалины и их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из России более 250 млн рублей с помощью подложных документов 2024-10-03T15:10 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, тинао, москва, ирина волк, сбербанк россии