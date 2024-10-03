В небе над пригородом Дамаска прогремели взрывы
SANA: в небе над пригородом Дамаска раздались звуки взрывов
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В небе над пригородами Дамаска раздались взрывы, сообщили сирийские государственные СМИ.
В минувшую среду израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске, три человека погибли и трое получили ранения, сообщило ранее минобороны Сирии.
"Слышны взрывы в небе над пригородом Дамаска", - сообщило сирийское информационное агентство SANA.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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1 октября, 21:24