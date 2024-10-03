https://ria.ru/20241003/damask-1976140969.html

В небе над пригородом Дамаска прогремели взрывы

В небе над пригородом Дамаска прогремели взрывы - РИА Новости, 03.10.2024

В небе над пригородом Дамаска прогремели взрывы

В небе над пригородами Дамаска раздались взрывы, сообщили сирийские государственные СМИ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:24

2024-10-03T13:24

2024-10-03T14:22

в мире

дамаск (город)

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В небе над пригородами Дамаска раздались взрывы, сообщили сирийские государственные СМИ.В минувшую среду израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске, три человека погибли и трое получили ранения, сообщило ранее минобороны Сирии."Слышны взрывы в небе над пригородом Дамаска", - сообщило сирийское информационное агентство SANA.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/oon-1976130102.html

https://ria.ru/20241001/baza-1975824955.html

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город)