Блогерам Чекалиным предъявили обвинения в незаконных валютных операциях
Чекалиным предъявили обвинения за валютные операции с подложными документами
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Блогерам Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.
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"Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК России (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой)", — говорится в публикации.
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Соответствующие документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. В ближайшее время обвиняемым изберут меру пресечения.
Ранее в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров Артема и Валерии Чекалиных, а также их партнера по бизнесу завели уголовное дело. Их подозревают в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.
По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка. При этом в органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
Уголовные дела против Чекалиных
Против Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе — об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании.
В мае 2024 года Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.
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