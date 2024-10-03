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Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря - РИА Новости, 03.10.2024
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07:25 03.10.2024 (обновлено: 19:14 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/burya-1976075646.html
Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря
Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря - РИА Новости, 03.10.2024
Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря начнется на Земле в четверг вечером, утром в пятницу она станет сильной, класса G3, а уже в субботу вечером закончится, в это время вероятны... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:25
2024-10-03T19:14
земля
михаил леус
российская академия наук
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Магнитная буря начнется на Земле в четверг вечером, утром в пятницу она станет сильной, класса G3, а уже в субботу вечером закончится, в это время вероятны полярные сияния, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он напомнил, что во вторник на Солнце начался новый период активности, старт которого подтвердила исключительно сильная вспышка. Из-за этого жителей Земли ждут сильные и продолжительные магнитные бури. "Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы", — написал синоптик в своем Telegram-канале. Он добавил, что в воскресенье геомагнитное поле еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь. Только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние."Напомним, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями", — добавил специалист. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце в ночь на среду произошла вспышка балла Х7.1, она стала второй по мощности в текущем цикле.
https://ria.ru/20241003/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240913/burja-1972538972.html
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земля, михаил леус, российская академия наук
Земля, Михаил Леус, Российская академия наук
Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря начнется на Земле в четверг и продлится до субботы

© NASAМагнитная буря, вспышка на Солнце
Магнитная буря, вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© NASA
Магнитная буря, вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Магнитная буря начнется на Земле в четверг вечером, утром в пятницу она станет сильной, класса G3, а уже в субботу вечером закончится, в это время вероятны полярные сияния, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он напомнил, что во вторник на Солнце начался новый период активности, старт которого подтвердила исключительно сильная вспышка. Из-за этого жителей Земли ждут сильные и продолжительные магнитные бури.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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"Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы", — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в воскресенье геомагнитное поле еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь. Только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.
"Напомним, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями", — добавил специалист.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце в ночь на среду произошла вспышка балла Х7.1, она стала второй по мощности в текущем цикле.
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ЗемляМихаил ЛеусРоссийская академия наук
 
 
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