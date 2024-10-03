https://ria.ru/20241003/burya-1976075646.html

Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря

Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря - РИА Новости, 03.10.2024

Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря начнется на Земле в четверг вечером, утром в пятницу она станет сильной, класса G3, а уже в субботу вечером закончится, в это время вероятны... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:25

2024-10-03T07:25

2024-10-03T19:14

земля

михаил леус

российская академия наук

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Магнитная буря начнется на Земле в четверг вечером, утром в пятницу она станет сильной, класса G3, а уже в субботу вечером закончится, в это время вероятны полярные сияния, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он напомнил, что во вторник на Солнце начался новый период активности, старт которого подтвердила исключительно сильная вспышка. Из-за этого жителей Земли ждут сильные и продолжительные магнитные бури. "Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы", — написал синоптик в своем Telegram-канале. Он добавил, что в воскресенье геомагнитное поле еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь. Только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние."Напомним, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями", — добавил специалист. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце в ночь на среду произошла вспышка балла Х7.1, она стала второй по мощности в текущем цикле.

https://ria.ru/20241003/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240913/burja-1972538972.html

земля

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земля, михаил леус, российская академия наук