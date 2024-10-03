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Умер ведущий телеканала "БелРос" Александр Бунин - РИА Новости, 03.10.2024
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17:05 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/bunin-1976217625.html
Умер ведущий телеканала "БелРос" Александр Бунин
Умер ведущий телеканала "БелРос" Александр Бунин - РИА Новости, 03.10.2024
Умер ведущий телеканала "БелРос" Александр Бунин
Скончался Александр Бунин - ведущий телеканала "БелРос" и автор программ "Горячая точка" и "Факты на стол", сообщает редакция телеканала. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:05
2024-10-03T17:05
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Скончался Александр Бунин - ведущий телеканала "БелРос" и автор программ "Горячая точка" и "Факты на стол", сообщает редакция телеканала. "Сегодня не стало Александра Бунина! Ведущий и автор наших программ "Горячая точка" и "Факты на стол" сегодня был госпитализирован с диагнозом - инфаркт. Врачам спасти его не удалось. Александр Григорьевич умер на 61 году жизни", - сообщает редакция в своём Telegram-канале. Как отмечается в сообщении, Бунин был активным и энергичным человеком, много путешествовал, становился неоднократным победителем премии "Моя Планета" в категории "Лучшая радиопрограмма о путешествиях". Работал на радиостанциях "Первое союзное радио", "Комсомольская правда", "Серебряный дождь". "Редакция телеканала "БелРос" выражает свои самые искренние соболезнования семье Александра Григорьевича. Всегда больно и тяжело, когда уходят лучшие. Царствие небесное, дорогой наш друг и товарищ!" - пишет редакция.
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Россия
Умер ведущий телеканала "БелРос" Александр Бунин

Ведущий телеканала "БелРос" Александр Бунин умер на 61 году жизни

© Фото : Александр БунинАлександр Бунин
Александр Бунин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Александр Бунин
Александр Бунин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Скончался Александр Бунин - ведущий телеканала "БелРос" и автор программ "Горячая точка" и "Факты на стол", сообщает редакция телеканала.
"Сегодня не стало Александра Бунина! Ведущий и автор наших программ "Горячая точка" и "Факты на стол" сегодня был госпитализирован с диагнозом - инфаркт. Врачам спасти его не удалось. Александр Григорьевич умер на 61 году жизни", - сообщает редакция в своём Telegram-канале.
Как отмечается в сообщении, Бунин был активным и энергичным человеком, много путешествовал, становился неоднократным победителем премии "Моя Планета" в категории "Лучшая радиопрограмма о путешествиях". Работал на радиостанциях "Первое союзное радио", "Комсомольская правда", "Серебряный дождь".
"Редакция телеканала "БелРос" выражает свои самые искренние соболезнования семье Александра Григорьевича. Всегда больно и тяжело, когда уходят лучшие. Царствие небесное, дорогой наш друг и товарищ!" - пишет редакция.
 
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