https://ria.ru/20241003/briks-1976121004.html
В МИД прокомментировали вопрос о приглашении талибов на саммит БРИКС
В МИД прокомментировали вопрос о приглашении талибов на саммит БРИКС - РИА Новости, 03.10.2024
В МИД прокомментировали вопрос о приглашении талибов на саммит БРИКС
Консенсуса по приглашению представителей движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на саммит БРИКС в Казани нет, заявил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:15
2024-10-03T12:15
2024-10-03T12:19
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Консенсуса по приглашению представителей движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на саммит БРИКС в Казани нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Дело в том, что решения по приглашению гостей, в том числе в формате "аутрич", принимаются консенсусом. Мне кажется, что в вопросе об участии талибской делегации консенсуса пока нет. Хотя все в наших руках, поэтому ничего нельзя исключать", - сказал дипломат журналистам.По его словам, непризнанный статус талибов будет приниматься во внимание при принятии решения об их приглашении.
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россия, брикс, казань, в мире, андрей руденко, талибан, оон, саммит брикс
Россия, БРИКС, Казань, В мире, Андрей Руденко, Талибан, ООН, Саммит БРИКС
В МИД прокомментировали вопрос о приглашении талибов на саммит БРИКС
МИД РФ: решение об участии талибов в саммите БРИКС будет приниматься консенсусом
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Консенсуса по приглашению представителей движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на саммит БРИКС в Казани нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Дело в том, что решения по приглашению гостей, в том числе в формате "аутрич", принимаются консенсусом. Мне кажется, что в вопросе об участии талибской делегации консенсуса пока нет. Хотя все в наших руках, поэтому ничего нельзя исключать", - сказал дипломат журналистам.
По его словам, непризнанный статус талибов будет приниматься во внимание при принятии решения об их приглашении.