https://ria.ru/20241003/briks-1976121004.html

В МИД прокомментировали вопрос о приглашении талибов на саммит БРИКС

В МИД прокомментировали вопрос о приглашении талибов на саммит БРИКС - РИА Новости, 03.10.2024

В МИД прокомментировали вопрос о приглашении талибов на саммит БРИКС

Консенсуса по приглашению представителей движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на саммит БРИКС в Казани нет, заявил... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:15

2024-10-03T12:15

2024-10-03T12:19

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Консенсуса по приглашению представителей движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на саммит БРИКС в Казани нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Дело в том, что решения по приглашению гостей, в том числе в формате "аутрич", принимаются консенсусом. Мне кажется, что в вопросе об участии талибской делегации консенсуса пока нет. Хотя все в наших руках, поэтому ничего нельзя исключать", - сказал дипломат журналистам.По его словам, непризнанный статус талибов будет приниматься во внимание при принятии решения об их приглашении.

https://ria.ru/20241002/briks-1975939034.html

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