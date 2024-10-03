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В Босфорском проливе столкнулись два сухогруза
В Босфорском проливе столкнулись два сухогруза - РИА Новости, 03.10.2024
В Босфорском проливе столкнулись два сухогруза
Два сухогруза столкнулись в четверг в Босфорском проливе у берегов стамбульского района Ускюдар, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:12
2024-10-03T18:12
2024-10-03T18:38
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СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Два сухогруза столкнулись в четверг в Босфорском проливе у берегов стамбульского района Ускюдар, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. "80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми", - цитирует заявление министерства газета Milliyet. По данным минтранса, к судам направлены многочисленные буксиры, которые отбуксируют сухогрузы к причалу Ахыркапы в Мраморном море. "В результате происшествия причинен лишь материальный ущерб", - отметило министерство.
https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html
турция
того
батуми
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в мире, турция, того, батуми
В мире, Турция, Того, Батуми
В Босфорском проливе столкнулись два сухогруза
Министерство транспорта в Турции: в Босфорском проливе столкнулись два сухогруза