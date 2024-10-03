https://ria.ru/20241003/bitkoin-1976214971.html

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - РИА Новости, 03.10.2024

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 долларов - впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:55

2024-10-03T16:55

2024-10-03T16:56

экономика

биткоин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 долларов - впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск опускается на 1,22%, до 60,25 тысячи долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 1,37%, до 60,27 тысячи долларов, но минутами ранее показатель минимально достиг 59 828 долларов, оказавшись ниже круглой отметки в 60 тысяч долларов впервые за две недели.

https://ria.ru/20240913/moshenniki-1972410059.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, биткоин