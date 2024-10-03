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Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - РИА Новости, 03.10.2024
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16:55 03.10.2024 (обновлено: 16:56 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/bitkoin-1976214971.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - РИА Новости, 03.10.2024
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 долларов - впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:55
2024-10-03T16:56
экономика
биткоин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 долларов - впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск опускается на 1,22%, до 60,25 тысячи долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 1,37%, до 60,27 тысячи долларов, но минутами ранее показатель минимально достиг 59 828 долларов, оказавшись ниже круглой отметки в 60 тысяч долларов впервые за две недели.
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экономика, биткоин
Экономика, Биткоин
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые с 18 сентября

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 долларов - впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск опускается на 1,22%, до 60,25 тысячи долларов.
При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 1,37%, до 60,27 тысячи долларов, но минутами ранее показатель минимально достиг 59 828 долларов, оказавшись ниже круглой отметки в 60 тысяч долларов впервые за две недели.
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