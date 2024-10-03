https://ria.ru/20241003/bezopasnost-1976189384.html

В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном

В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном - РИА Новости, 03.10.2024

В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном

Особое место во взаимодействии спецслужб России и Азербайджана отводится выявлению враждебных устремлений западных стран, направленных на подрыв политической... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:42

2024-10-03T15:42

2024-10-03T15:42

россия

азербайджан

баку

сергей нарышкин

ильхам алиев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Особое место во взаимодействии спецслужб России и Азербайджана отводится выявлению враждебных устремлений западных стран, направленных на подрыв политической стабильности, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным службы, 2-3 октября 2024 года директор СВР РФ Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, в ходе которого состоялась встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана. "Особое место, как было отмечено, во взаимодействии СВР России с СВР и СГБ Азербайджана отводится усилиям по выявлению враждебных устремлений западных спецслужб, направленных на подрыв внутриполитической стабильности в наших государствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240511/svr-1945262416.html

россия

азербайджан

баку

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азербайджан, баку, сергей нарышкин, ильхам алиев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность