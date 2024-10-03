https://ria.ru/20241003/bezopasnost-1976189384.html
В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном
В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном - РИА Новости, 03.10.2024
В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном
Особое место во взаимодействии спецслужб России и Азербайджана отводится выявлению враждебных устремлений западных стран, направленных на подрыв политической... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:42
2024-10-03T15:42
2024-10-03T15:42
россия
азербайджан
баку
сергей нарышкин
ильхам алиев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Особое место во взаимодействии спецслужб России и Азербайджана отводится выявлению враждебных устремлений западных стран, направленных на подрыв политической стабильности, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным службы, 2-3 октября 2024 года директор СВР РФ Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, в ходе которого состоялась встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана. "Особое место, как было отмечено, во взаимодействии СВР России с СВР и СГБ Азербайджана отводится усилиям по выявлению враждебных устремлений западных спецслужб, направленных на подрыв внутриполитической стабильности в наших государствах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/svr-1945262416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, баку, сергей нарышкин, ильхам алиев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Азербайджан, Баку, Сергей Нарышкин, Ильхам Алиев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном
СВР: спецслужбы России и Азербайджана выявляют враждебные устремления Запада