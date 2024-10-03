https://ria.ru/20241003/bezopasnost-1976187752.html

В СВР рассказали о борьбе России и Азребайджана с терроризмом

В СВР рассказали о борьбе России и Азребайджана с терроризмом - РИА Новости, 03.10.2024

В СВР рассказали о борьбе России и Азребайджана с терроризмом

На спецслужбах России и Азербайджана повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов международных террористических структур, заявили в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:36

2024-10-03T15:36

2024-10-03T15:36

россия

азербайджан

баку

сергей нарышкин

ильхам алиев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149722/49/1497224911_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_6d9532583a5731166ac71a1232864d2e.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На спецслужбах России и Азербайджана повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов международных террористических структур, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным службы, 2-3 октября 2024 года директор СВР РФ Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, в ходе которого состоялась встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана. "Подчеркнуто, что на российские и азербайджанские спецслужбы возлагается повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов международных террористических структур", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/zapad-1948094158.html

россия

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азербайджан, баку, сергей нарышкин, ильхам алиев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность