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Израиль возобновил бомбардировки южного пригорода Бейрута
Израиль возобновил бомбардировки южного пригорода Бейрута - РИА Новости, 03.10.2024
Израиль возобновил бомбардировки южного пригорода Бейрута
Израильская боевая авиация возобновила бомбардировки южного пригорода Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:31
2024-10-03T23:31
2024-10-03T23:49
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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Израильская боевая авиация возобновила бомбардировки южного пригорода Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA.Ранее, вечером в четверг, очевидцы сообщили РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по кварталу рядом с международным аэропортом Бейрута."Вражеская авиация возобновила бомбардировки южного пригорода столицы", - пишет агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль возобновил бомбардировки южного пригорода Бейрута
NNA: израильская авиация возобновила бомбардировки южного пригорода Бейрута