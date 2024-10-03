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Израиль возобновил бомбардировки южного пригорода Бейрута

Израиль возобновил бомбардировки южного пригорода Бейрута - РИА Новости, 03.10.2024

Израиль возобновил бомбардировки южного пригорода Бейрута

Израильская боевая авиация возобновила бомбардировки южного пригорода Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:31

2024-10-03T23:31

2024-10-03T23:49

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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Израильская боевая авиация возобновила бомбардировки южного пригорода Бейрута, передает ливанское национальное агентство NNA.Ранее, вечером в четверг, очевидцы сообщили РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по кварталу рядом с международным аэропортом Бейрута."Вражеская авиация возобновила бомбардировки южного пригорода столицы", - пишет агентство.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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Наталья Макарова

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал)