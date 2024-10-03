https://ria.ru/20241003/beyrut-1976151255.html
Русский дом организовал гуманитарную акцию для детей в Ливане
Русский дом организовал гуманитарную акцию для детей в Ливане - РИА Новости, 03.10.2024
Русский дом организовал гуманитарную акцию для детей в Ливане
Российские соотечественники в координации с Русским домом в Бейруте организовали гуманитарную акцию для детей в одном из центров временного пребывания беженцев, РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:29
2024-10-03T14:29
2024-10-03T15:13
в мире
ливан
александр сорокин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российские соотечественники в координации с Русским домом в Бейруте организовали гуманитарную акцию для детей в одном из центров временного пребывания беженцев, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня сотрудники и волонтеры Русского дома посетили школу с гуманитарной миссией. Мы привезли продуктовую помощь и организовали мероприятия для детей, чтобы отвлечь их от сегодняшних проблем. Организовали рисование и спортивные состязания и показы советских и российских мультфильмов", - рассказал РИА Новости руководитель Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин. По словам главы Русского дома, с беженцами работали психологи и врач. "Сейчас дети испытывают психологический шок и были вынуждены бежать из своих домов. И они нуждаются во всем, что могло бы их отвлечь. Вы видите, как эта акция вдохновила их. Им дарят радость. Это первая инициатива, и мы благодарны Русскому дому за эту организацию", - заявил координатор центра временного размещения в школе "Алямя Собхи Аль-Махмасани" Хасан Шамс. В школе находится 195 человек, включая 55 детей. В рамках гуманитарной акции детей познакомили с русской матрешкой и организовали мастер-класс ливанских и русских национальных танцев.
https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ливан, александр сорокин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Александр Сорокин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Русский дом организовал гуманитарную акцию для детей в Ливане
Русский дом организовал гуманитарную акцию для детей в Бейруте
БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российские соотечественники в координации с Русским домом в Бейруте организовали гуманитарную акцию для детей в одном из центров временного пребывания беженцев, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня сотрудники и волонтеры Русского дома посетили школу с гуманитарной миссией. Мы привезли продуктовую помощь и организовали мероприятия для детей, чтобы отвлечь их от сегодняшних проблем. Организовали рисование и спортивные состязания и показы советских и российских мультфильмов", - рассказал РИА Новости руководитель Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин.
По словам главы Русского дома, с беженцами работали психологи и врач.
"Сейчас дети испытывают психологический шок и были вынуждены бежать из своих домов. И они нуждаются во всем, что могло бы их отвлечь. Вы видите, как эта акция вдохновила их. Им дарят радость. Это первая инициатива, и мы благодарны Русскому дому за эту организацию", - заявил координатор центра временного размещения в школе "Алямя Собхи Аль-Махмасани" Хасан Шамс.
В школе находится 195 человек, включая 55 детей.
В рамках гуманитарной акции детей познакомили с русской матрешкой и организовали мастер-класс ливанских и русских национальных танцев.