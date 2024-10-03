https://ria.ru/20241003/beyrut-1976151255.html

Русский дом организовал гуманитарную акцию для детей в Ливане

Русский дом организовал гуманитарную акцию для детей в Ливане - РИА Новости, 03.10.2024

Русский дом организовал гуманитарную акцию для детей в Ливане

Российские соотечественники в координации с Русским домом в Бейруте организовали гуманитарную акцию для детей в одном из центров временного пребывания беженцев, РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:29

2024-10-03T14:29

2024-10-03T15:13

в мире

ливан

александр сорокин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российские соотечественники в координации с Русским домом в Бейруте организовали гуманитарную акцию для детей в одном из центров временного пребывания беженцев, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня сотрудники и волонтеры Русского дома посетили школу с гуманитарной миссией. Мы привезли продуктовую помощь и организовали мероприятия для детей, чтобы отвлечь их от сегодняшних проблем. Организовали рисование и спортивные состязания и показы советских и российских мультфильмов", - рассказал РИА Новости руководитель Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин. По словам главы Русского дома, с беженцами работали психологи и врач. "Сейчас дети испытывают психологический шок и были вынуждены бежать из своих домов. И они нуждаются во всем, что могло бы их отвлечь. Вы видите, как эта акция вдохновила их. Им дарят радость. Это первая инициатива, и мы благодарны Русскому дому за эту организацию", - заявил координатор центра временного размещения в школе "Алямя Собхи Аль-Махмасани" Хасан Шамс. В школе находится 195 человек, включая 55 детей. В рамках гуманитарной акции детей познакомили с русской матрешкой и организовали мастер-класс ливанских и русских национальных танцев.

https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html

https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html

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в мире, ливан, александр сорокин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024