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Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов - РИА Новости, 03.10.2024
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13:59 03.10.2024 (обновлено: 14:07 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/beyrut-1976147335.html
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов - РИА Новости, 03.10.2024
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, на борту 60 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:59
2024-10-03T14:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Самолет МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, на борту 60 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана... Сегодня на территорию РФ прибудет 60 человек", - сказали в МЧС.В министерстве добавили, что эвакуация проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, бейрут, москва, владимир путин, александр куренков (мчс), хезболла, хамас
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Бейрут, Москва, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Хезболла, ХАМАС
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов

Самолет МЧС доставит из Бейрута в Москву 60 членов семей российских дипломатов

© iStock.com / Andreas HaasПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© iStock.com / Andreas Haas
Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Самолет МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, на борту 60 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана... Сегодня на территорию РФ прибудет 60 человек", - сказали в МЧС.
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В министерстве добавили, что эвакуация проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреБейрутМоскваВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)ХезболлаХАМАС
 
 
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