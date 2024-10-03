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Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов - РИА Новости, 03.10.2024
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, на борту 60 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:59
2024-10-03T13:59
2024-10-03T14:07
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Самолет МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, на борту 60 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана... Сегодня на территорию РФ прибудет 60 человек", - сказали в МЧС.В министерстве добавили, что эвакуация проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, бейрут, москва, владимир путин, александр куренков (мчс), хезболла, хамас
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Бейрут, Москва, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Хезболла, ХАМАС
Самолет МЧС России вылетел из Бейрута с членами семей дипломатов
Самолет МЧС доставит из Бейрута в Москву 60 членов семей российских дипломатов