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Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута, сообщили очевидцы
Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута, сообщили очевидцы - РИА Новости, 03.10.2024
Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута, сообщили очевидцы
Израильская авиация впервые нанесла удар в центральном районе Бейрута — Башура, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T03:04
2024-10-03T03:04
2024-10-03T08:50
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Израильская авиация впервые нанесла удар в центральном районе Бейрута — Башура, сообщил РИА Новости очевидец."Взрыв был очень сильный — это на соседней улице от меня, в Башура. Тут до парламента идти пять минут. Ракеты ударили прямо по дому", — сказал собеседник.Как сообщили в центре экстренных ситуация при ливанском минздраве, в результате удара погибши шесть человек, еще семь получили ранения.Ранее, поздним вечером в среду, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по Бейруту. В результате этого удара погибли пять человек. После этого, как передавал корреспондент РИА Новости, была слышна еще одна серия взрывов — около восьми в течение получаса.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане, главной целью которой названо создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла".
https://ria.ru/20241003/beyrut-1976064726.html
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Удар израильской авиации по району Башура в Бейруте
Шесть человек погибли и семь получили ранения в результате удара израильской авиации по району Башура в Бейруте, сообщил центр ЧС. Очевидцы публикуют кадры с последствиями атаки
2024-10-03T03:04
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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута, сообщили очевидцы
Очевидцы: ВВС Израиля впервые нанесли удар по центральному району Бейрута