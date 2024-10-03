https://ria.ru/20241003/beyrut-1976067220.html

Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута, сообщили очевидцы

Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута, сообщили очевидцы - РИА Новости, 03.10.2024

Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута, сообщили очевидцы

Израильская авиация впервые нанесла удар в центральном районе Бейрута — Башура, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T03:04

2024-10-03T03:04

2024-10-03T08:50

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Израильская авиация впервые нанесла удар в центральном районе Бейрута — Башура, сообщил РИА Новости очевидец."Взрыв был очень сильный — это на соседней улице от меня, в Башура. Тут до парламента идти пять минут. Ракеты ударили прямо по дому", — сказал собеседник.Как сообщили в центре экстренных ситуация при ливанском минздраве, в результате удара погибши шесть человек, еще семь получили ранения.Ранее, поздним вечером в среду, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по Бейруту. В результате этого удара погибли пять человек. После этого, как передавал корреспондент РИА Новости, была слышна еще одна серия взрывов — около восьми в течение получаса.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане, главной целью которой названо создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла".

https://ria.ru/20241003/beyrut-1976064726.html

https://ria.ru/20241002/iran-1976029815.html

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Удар израильской авиации по району Башура в Бейруте Шесть человек погибли и семь получили ранения в результате удара израильской авиации по району Башура в Бейруте, сообщил центр ЧС. Очевидцы публикуют кадры с последствиями атаки 2024-10-03T03:04 true PT0M10S

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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире