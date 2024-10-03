https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976252537.html
Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника
Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 03.10.2024
Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:26
2024-10-03T19:26
2024-10-03T19:29
специальная военная операция на украине
курская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Третьего октября 2024 года с 13.50 до 17.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника
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