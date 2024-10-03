https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976252537.html

Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника

Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 03.10.2024

Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:26

2024-10-03T19:26

2024-10-03T19:29

специальная военная операция на украине

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Третьего октября 2024 года с 13.50 до 17.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность