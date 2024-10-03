https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976138737.html

Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.10.2024

Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:12

2024-10-03T13:12

2024-10-03T13:12

безопасность

курская область

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего октября 2024 года с 11.00 до 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/svo-1976123838.html

курская область

россия

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безопасность, курская область, россия