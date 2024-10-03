https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976138737.html
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.10.2024
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:12
2024-10-03T13:12
2024-10-03T13:12
безопасность
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217834_0:46:3200:1846_1920x0_80_0_0_64ab19b391eff5dec33d055504011acd.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего октября 2024 года с 11.00 до 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/svo-1976123838.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217834_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_68256a96ddcd3e25735ff6ab2c2409a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия
Безопасность, Курская область, Россия
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью