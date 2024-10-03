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Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.10.2024
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13:12 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976138737.html
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.10.2024
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:12
2024-10-03T13:12
безопасность
курская область
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего октября 2024 года с 11.00 до 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241003/svo-1976123838.html
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безопасность, курская область, россия
Безопасность, Курская область, Россия
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Третьего октября 2024 года с 11.00 до 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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