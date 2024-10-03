https://ria.ru/20241003/berlin-1976204051.html

В Берлине началась демонстрация против поставок оружия Киеву

В Берлине началась демонстрация против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.10.2024

В Берлине началась демонстрация против поставок оружия Киеву

В столице ФРГ Берлине проходит приуроченная ко дню германского единства демонстрация против поставок оружия Киеву и за дипломатическое урегулирование конфликта... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:16

2024-10-03T16:16

2024-10-03T17:46

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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. В столице ФРГ Берлине проходит приуроченная ко дню германского единства демонстрация против поставок оружия Киеву и за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и Ближнем востоке, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация проходит на центральной площади в парке Тиргартен в Берлине. Митинг организован рядом левых движений, среди поддержавших его политиков депутат бундестага от партии "Левые" Зерен Пелльманн, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт, представитель правящей Социал-демократической партии - Ральф Штегнер и ряд других известных личностей, руководителей профсоюзов и выступающих за мир организаций. Демонстрация, в которой по предварительной оценке организаторов участвует не менее трёх тысяч человек, проходит под лозунгом "Нет войне и вооружению, да - миру и международной солидарности". Митинг является завершающим на фоне проходящих по всему городу демонстраций, жители и гости немецкой столицы стекаются на площади перед знаменитой Колонной Победы. С собой протестующие несут флаги РФ, Палестины и плакаты с призывами к правительству способствовать мирному урегулированию на Украине и Ближнем востоке. Ранее Вагенкнехт на своей странице в соцсети Facebook* призвала неравнодушных граждан участвовать в демонстрации, подчеркнув, что угроза войны в Германии и Европе нарастает, а ФРГ будет втянута в украинский конфликт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240903/gaaga-1970330783.html

https://ria.ru/20240720/italiya-1960937526.html

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Митинг в Берлине за мирное урегулирование конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке Митинг за мирное урегулирование конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке проходит в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. Участники принесли с собой флаги России и Палестины. Организовали акцию представители различных политических сил, выступающие за мир. Среди них депутаты от левых, руководители профсоюзов, а также лидер собственной партии Сара Вагенкнехт. 2024-10-03T16:16 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, германия, берлин (город), сара вагенкнехт, ральф штегнер