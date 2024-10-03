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В Белгороде при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/belgorod-1976262432.html
В Белгороде при атаке беспилотника пострадал мужчина
В Белгороде при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 03.10.2024
В Белгороде при атаке беспилотника пострадал мужчина
Один мирный житель ранен в Белгороде после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:18
2024-10-03T21:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один мирный житель ранен в Белгороде после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде в результате сбития беспилотника повреждён коммерческий объект. Ранен один мирный житель. Мужчину с ушибом мягких тканей головы бригада "скорой" доставила в областную клиническую больницу. Госпитализация не потребовалась, после оказания необходимой помощи он отправлен на амбулаторное лечение", - написал он в Telegram-канале. Уточняется, что в Белгородском районе в селе Никольское загорелась сухая трава в трёх местах. Для обеспечения безопасности населения въезд в населённый пункт был временно закрыт. Сотрудниками МЧС ликвидированы все очаги возгорания. В селе в шести частных домах и двух квартирах 2 МКД выбиты окна, также осколками посечены три надворные постройки, один легковой автомобиль и одна единица сельхозтехники.
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белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде при атаке беспилотника пострадал мужчина

Гладков: в Белгороде при атаке украинского дрона пострадал мирный житель

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один мирный житель ранен в Белгороде после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Белгороде в результате сбития беспилотника повреждён коммерческий объект. Ранен один мирный житель. Мужчину с ушибом мягких тканей головы бригада "скорой" доставила в областную клиническую больницу. Госпитализация не потребовалась, после оказания необходимой помощи он отправлен на амбулаторное лечение", - написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что в Белгородском районе в селе Никольское загорелась сухая трава в трёх местах. Для обеспечения безопасности населения въезд в населённый пункт был временно закрыт. Сотрудниками МЧС ликвидированы все очаги возгорания. В селе в шести частных домах и двух квартирах 2 МКД выбиты окна, также осколками посечены три надворные постройки, один легковой автомобиль и одна единица сельхозтехники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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