https://ria.ru/20241003/belgorod-1976262432.html

В Белгороде при атаке беспилотника пострадал мужчина

В Белгороде при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 03.10.2024

В Белгороде при атаке беспилотника пострадал мужчина

Один мирный житель ранен в Белгороде после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:18

2024-10-03T21:18

2024-10-03T21:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один мирный житель ранен в Белгороде после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде в результате сбития беспилотника повреждён коммерческий объект. Ранен один мирный житель. Мужчину с ушибом мягких тканей головы бригада "скорой" доставила в областную клиническую больницу. Госпитализация не потребовалась, после оказания необходимой помощи он отправлен на амбулаторное лечение", - написал он в Telegram-канале. Уточняется, что в Белгородском районе в селе Никольское загорелась сухая трава в трёх местах. Для обеспечения безопасности населения въезд в населённый пункт был временно закрыт. Сотрудниками МЧС ликвидированы все очаги возгорания. В селе в шести частных домах и двух квартирах 2 МКД выбиты окна, также осколками посечены три надворные постройки, один легковой автомобиль и одна единица сельхозтехники.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)