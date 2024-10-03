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При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек - РИА Новости, 03.10.2024
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10:06 03.10.2024 (обновлено: 10:16 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/belgorod-1976093128.html
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек - РИА Новости, 03.10.2024
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек
Хозяйка горевшей квартиры погибла в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Белгороде, два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:06
2024-10-03T10:16
происшествия
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россия
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Хозяйка горевшей квартиры погибла в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Белгороде, два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в региональном главке информировали, что пожар вспыхнул на третьем этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого. Службы выехали на место. "На улице Льва Толстого в квартире на третьем этаже произошел пожар. Огнеборцы по автолестнице спасли 34 человека, в том числе трех детей. По лестничным маршам эвакуировали еще 50 жильцов. К сожалению, погибла хозяйка горящей квартиры. Два человека пострадали, им оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что огонь потушили на 60 квадратах 18 пожарных. На месте работают дознаватели ведомства.
https://ria.ru/20240930/pozhar--1975570240.html
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происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек

При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек. двое пострадали

© МЧС России/TelegramТушение пожара на улице Льва Толстого в Белгороде
Тушение пожара на улице Льва Толстого в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на улице Льва Толстого в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Хозяйка горевшей квартиры погибла в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Белгороде, два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в региональном главке информировали, что пожар вспыхнул на третьем этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого. Службы выехали на место.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Кудрово Ленинградской области вспыхнул пожар в жилом доме
30 сентября, 16:53
"На улице Льва Толстого в квартире на третьем этаже произошел пожар. Огнеборцы по автолестнице спасли 34 человека, в том числе трех детей. По лестничным маршам эвакуировали еще 50 жильцов. К сожалению, погибла хозяйка горящей квартиры. Два человека пострадали, им оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что огонь потушили на 60 квадратах 18 пожарных. На месте работают дознаватели ведомства.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Селигер Сити в Москве. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек
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ПроисшествияБелгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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