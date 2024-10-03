https://ria.ru/20241003/belgorod-1976093128.html

При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек

При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек - РИА Новости, 03.10.2024

При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек

Хозяйка горевшей квартиры погибла в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Белгороде, два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:06

2024-10-03T10:06

2024-10-03T10:16

происшествия

белгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Хозяйка горевшей квартиры погибла в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Белгороде, два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в региональном главке информировали, что пожар вспыхнул на третьем этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого. Службы выехали на место. "На улице Льва Толстого в квартире на третьем этаже произошел пожар. Огнеборцы по автолестнице спасли 34 человека, в том числе трех детей. По лестничным маршам эвакуировали еще 50 жильцов. К сожалению, погибла хозяйка горящей квартиры. Два человека пострадали, им оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что огонь потушили на 60 квадратах 18 пожарных. На месте работают дознаватели ведомства.

https://ria.ru/20240930/pozhar--1975570240.html

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975408847.html

белгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)