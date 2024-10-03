https://ria.ru/20241003/belgorod-1976093128.html
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек - РИА Новости, 03.10.2024
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек
Хозяйка горевшей квартиры погибла в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Белгороде, два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:06
2024-10-03T10:06
2024-10-03T10:16
происшествия
белгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976095113_13:0:1266:705_1920x0_80_0_0_188d5e97d24d2f616d227ea478c8e1b8.jpg
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Хозяйка горевшей квартиры погибла в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Белгороде, два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в региональном главке информировали, что пожар вспыхнул на третьем этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого. Службы выехали на место. "На улице Льва Толстого в квартире на третьем этаже произошел пожар. Огнеборцы по автолестнице спасли 34 человека, в том числе трех детей. По лестничным маршам эвакуировали еще 50 жильцов. К сожалению, погибла хозяйка горящей квартиры. Два человека пострадали, им оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что огонь потушили на 60 квадратах 18 пожарных. На месте работают дознаватели ведомства.
https://ria.ru/20240930/pozhar--1975570240.html
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975408847.html
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976095113_326:0:1266:705_1920x0_80_0_0_5a0c46b916c45c3005794cd3eeca9d8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек
При пожаре в многоэтажке в Белгороде погиб человек. двое пострадали