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Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта - РИА Новости, 03.10.2024
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13:13 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/bashkiriya-1976138875.html
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта - РИА Новости, 03.10.2024
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта
Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на другого фигуранта, передает... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:13
2024-10-03T13:13
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на другого фигуранта, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ему домашнего ареста. "Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал показания на совершение преступления другим лицом", - сказал следователь.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта

Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта дела о взятке

© Фото : Александр Клебанов/TelegramМинистр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов
Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Александр Клебанов/Telegram
Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на другого фигуранта, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ему домашнего ареста.
"Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал показания на совершение преступления другим лицом", - сказал следователь.
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