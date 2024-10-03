https://ria.ru/20241003/bashkiriya-1976138875.html

Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта

Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта - РИА Новости, 03.10.2024

Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на другого фигуранта, передает... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:13

2024-10-03T13:13

2024-10-03T13:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на другого фигуранта, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ему домашнего ареста. "Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал показания на совершение преступления другим лицом", - сказал следователь.

https://ria.ru/20241002/arest-1976023416.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва