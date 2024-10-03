https://ria.ru/20241003/bashkiriya-1976138875.html
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта - РИА Новости, 03.10.2024
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта
Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на другого фигуранта, передает... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:13
2024-10-03T13:13
2024-10-03T13:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на другого фигуранта, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ему домашнего ареста. "Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал показания на совершение преступления другим лицом", - сказал следователь.
https://ria.ru/20241002/arest-1976023416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта
Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта дела о взятке
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на другого фигуранта, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ему домашнего ареста.
"Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал показания на совершение преступления другим лицом", - сказал следователь.