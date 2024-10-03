https://ria.ru/20241003/azs-1976271969.html

В Дагестане временно закрылся ряд АЗС

В Дагестане временно закрылся ряд АЗС - РИА Новости, 04.10.2024

В Дагестане временно закрылся ряд АЗС

Собственники автозаправочных станций в Дагестане решили временно приостановить работу на фоне расследования недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-03T23:04

2024-10-03T23:04

2024-10-04T00:53

происшествия

махачкала

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Собственники автозаправочных станций в Дагестане решили временно приостановить работу на фоне расследования недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в минэнерго республики. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. "Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете", – говорится в сообщении. После взрыва напротив АЗС в августе прошлого года, в результате которого погибли 37 человек, сотрудники прокуратуры Дагестана и управления Ростехнадзора по республике проверили более 600 заправок на территории региона. В итоге сформировано 315 материалов, из них 149 исков в суды о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении. Минэнерго Дагестана по ссылкой на управление Ростехнадзора по республике сообщает, что в настоящее время никаких совместных проверок АЗС в регионе специалисты не проводят. "Часть нарушений владельцы автозаправочных станций устранили, остальные – на стадии устранения. Вероятнее всего, опасаясь других, более жестких мер реагирования, собственники АЗС решили на время приостановить свою деятельность", – предположили в региональном управлении Ростехнадзора.

https://ria.ru/20240927/makhachkala-1975182914.html

https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии), взрыв на азс в махачкале