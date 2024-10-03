В Дагестане временно закрылся ряд АЗС
Ряд заправок временно закрылся в Дагестане после взрыва на АЗС с 13 погибшими
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Собственники автозаправочных станций в Дагестане решили временно приостановить работу на фоне расследования недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в минэнерго республики.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.
Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС
27 сентября, 22:14
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"Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете", – говорится в сообщении.
После взрыва напротив АЗС в августе прошлого года, в результате которого погибли 37 человек, сотрудники прокуратуры Дагестана и управления Ростехнадзора по республике проверили более 600 заправок на территории региона. В итоге сформировано 315 материалов, из них 149 исков в суды о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.
Минэнерго Дагестана по ссылкой на управление Ростехнадзора по республике сообщает, что в настоящее время никаких совместных проверок АЗС в регионе специалисты не проводят.
"Часть нарушений владельцы автозаправочных станций устранили, остальные – на стадии устранения. Вероятнее всего, опасаясь других, более жестких мер реагирования, собственники АЗС решили на время приостановить свою деятельность", – предположили в региональном управлении Ростехнадзора.