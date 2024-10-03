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В Дагестане временно закрылся ряд АЗС - РИА Новости, 04.10.2024
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23:04 03.10.2024 (обновлено: 00:53 04.10.2024)
https://ria.ru/20241003/azs-1976271969.html
В Дагестане временно закрылся ряд АЗС
В Дагестане временно закрылся ряд АЗС - РИА Новости, 04.10.2024
В Дагестане временно закрылся ряд АЗС
Собственники автозаправочных станций в Дагестане решили временно приостановить работу на фоне расследования недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-03T23:04
2024-10-04T00:53
происшествия
махачкала
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Собственники автозаправочных станций в Дагестане решили временно приостановить работу на фоне расследования недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в минэнерго республики. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. "Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете", – говорится в сообщении. После взрыва напротив АЗС в августе прошлого года, в результате которого погибли 37 человек, сотрудники прокуратуры Дагестана и управления Ростехнадзора по республике проверили более 600 заправок на территории региона. В итоге сформировано 315 материалов, из них 149 исков в суды о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении. Минэнерго Дагестана по ссылкой на управление Ростехнадзора по республике сообщает, что в настоящее время никаких совместных проверок АЗС в регионе специалисты не проводят. "Часть нарушений владельцы автозаправочных станций устранили, остальные – на стадии устранения. Вероятнее всего, опасаясь других, более жестких мер реагирования, собственники АЗС решили на время приостановить свою деятельность", – предположили в региональном управлении Ростехнадзора.
https://ria.ru/20240927/makhachkala-1975182914.html
https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html
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происшествия, махачкала, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии), взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Взрыв на АЗС в Махачкале
В Дагестане временно закрылся ряд АЗС

Ряд заправок временно закрылся в Дагестане после взрыва на АЗС с 13 погибшими

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Собственники автозаправочных станций в Дагестане решили временно приостановить работу на фоне расследования недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в минэнерго республики.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС
27 сентября, 22:14
«
"Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете", – говорится в сообщении.
После взрыва напротив АЗС в августе прошлого года, в результате которого погибли 37 человек, сотрудники прокуратуры Дагестана и управления Ростехнадзора по республике проверили более 600 заправок на территории региона. В итоге сформировано 315 материалов, из них 149 исков в суды о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.
Минэнерго Дагестана по ссылкой на управление Ростехнадзора по республике сообщает, что в настоящее время никаких совместных проверок АЗС в регионе специалисты не проводят.
"Часть нарушений владельцы автозаправочных станций устранили, остальные – на стадии устранения. Вероятнее всего, опасаясь других, более жестких мер реагирования, собственники АЗС решили на время приостановить свою деятельность", – предположили в региональном управлении Ростехнадзора.
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Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения
Вчера, 18:58
 
ПроисшествияМахачкалаФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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