https://ria.ru/20241003/ataki-1976267064.html

Пушилин сообщил об одном погибшем при атаках ВСУ по ДНР

Пушилин сообщил об одном погибшем при атаках ВСУ по ДНР - РИА Новости, 03.10.2024

Пушилин сообщил об одном погибшем при атаках ВСУ по ДНР

Один человек погиб, еще восемь пострадали, в том числе четыре сотрудника МЧС, в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР в четверг,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:01

2024-10-03T22:01

2024-10-03T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали, в том числе четыре сотрудника МЧС, в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В результате киевской агрессии один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня, в том числе четыре сотрудника МЧС России", - написал он в своем Telegram-канале. По данным главы региона, в Горловке вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона погибла женщина, еще семь человек получили ранения, четверо из них - сотрудники МЧС. Кроме того, при обстреле Дзержинска тяжелые ранения получила мирная жительница. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, отметил Пушилин. Также вследствие вооруженных атак ВСУ по ДНР повреждения получили девять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры, а также уничтожена пожарная автоцистерна. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 35 вооруженных атак, выпущено более 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, нато