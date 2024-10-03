Пушилин сообщил об одном погибшем при атаках ВСУ по ДНР
Пушилин: при атаках ВСУ по территории ДНР погиб один человек, восемь пострадали
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали, в том числе четыре сотрудника МЧС, в результате вооруженных атак украинских войск по территории ДНР в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"В результате киевской агрессии один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня, в том числе четыре сотрудника МЧС России", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, в Горловке вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона погибла женщина, еще семь человек получили ранения, четверо из них - сотрудники МЧС. Кроме того, при обстреле Дзержинска тяжелые ранения получила мирная жительница. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, отметил Пушилин.
Также вследствие вооруженных атак ВСУ по ДНР повреждения получили девять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры, а также уничтожена пожарная автоцистерна.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 35 вооруженных атак, выпущено более 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.