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ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ataki-1976122382.html
ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2024
ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки осуществили масштабную атаку с применением более 90 беспилотников на 13 муниципалитетов Белгородской области, три человека РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:18
2024-10-03T12:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
карабаново
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки осуществили масштабную атаку с применением более 90 беспилотников на 13 муниципалитетов Белгородской области, три человека погибли, 24 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 41 населенный пункт в 14 районах области. В общей сложности было выпущено 138 снарядов и зафиксировано 93 атаки с использованием беспилотников, большинство из которых были уничтожены системой ПВО. В среду погибли три человека, кроме того, глава области рассказал о погибшем 1 октября пожилом мужчине. Среди 24 пострадавших 16 человек, включая девочку 14 лет, были госпитализированы. За отчетный день различные повреждения получили 16 частных домов, три сельхозпредприятия, торговый центр, социальный объект и 20 транспортных средств. Полностью уничтожен двухквартирный дом, а также поврежден экскаватор-погрузчик. "Над Белгородом системой ПВО сбиты пять беспилотников… В Валуйском муниципальном округе село Карабаново атаковано одним беспилотником… Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты два БПЛА… Над Ивнянским районом нашей системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий. Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа… Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 21 населенный пункт атакован с помощью 43 боеприпасов и 56 беспилотников, из которых 54 сбиты системой ПВО. За день в районе ранения получили 18 мирных жителей. В Борисовском районе село Цаповка подверглось одному обстрелу четырьмя снарядами. В Грайворонском округе четыре населенных пункта атакованы с помощью 28 боеприпасов и четырех БПЛА. В Краснояружском районе посёлок Прилесье и три села подверглись обстрелам 40 боеприпасами и атакам пяти дронов. Над Чернянским районом и Старооскольским округом системой ПВО сбиты по два БПЛА. В городе Старый Оскол ранен один мирный житель "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Крапивное, Новая Таволжанка и Терезовка, а также хутору Панков выпущено 23 боеприпаса в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью восьми беспилотников, три из которых сбиты. Погибли два мирных жителя. Ранены пять мирных жителей, в том числе двое детей… В Яковлевском городском округе по городу Строитель, сёлам Быковка и Ворскла выпущены четыре беспилотника", - заявил Гладков.
https://ria.ru/20241003/pogibshie-1976086401.html
https://ria.ru/20241002/vsu-1976038171.html
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белгородская область, белгород, карабаново, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Карабаново, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 90 беспилотников по Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки осуществили масштабную атаку с применением более 90 беспилотников на 13 муниципалитетов Белгородской области, три человека погибли, 24 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 41 населенный пункт в 14 районах области. В общей сложности было выпущено 138 снарядов и зафиксировано 93 атаки с использованием беспилотников, большинство из которых были уничтожены системой ПВО. В среду погибли три человека, кроме того, глава области рассказал о погибшем 1 октября пожилом мужчине. Среди 24 пострадавших 16 человек, включая девочку 14 лет, были госпитализированы. За отчетный день различные повреждения получили 16 частных домов, три сельхозпредприятия, торговый центр, социальный объект и 20 транспортных средств. Полностью уничтожен двухквартирный дом, а также поврежден экскаватор-погрузчик.
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"Над Белгородом системой ПВО сбиты пять беспилотников… В Валуйском муниципальном округе село Карабаново атаковано одним беспилотником… Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты два БПЛА… Над Ивнянским районом нашей системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий. Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа… Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 21 населенный пункт атакован с помощью 43 боеприпасов и 56 беспилотников, из которых 54 сбиты системой ПВО. За день в районе ранения получили 18 мирных жителей. В Борисовском районе село Цаповка подверглось одному обстрелу четырьмя снарядами. В Грайворонском округе четыре населенных пункта атакованы с помощью 28 боеприпасов и четырех БПЛА. В Краснояружском районе посёлок Прилесье и три села подверглись обстрелам 40 боеприпасами и атакам пяти дронов. Над Чернянским районом и Старооскольским округом системой ПВО сбиты по два БПЛА. В городе Старый Оскол ранен один мирный житель
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Крапивное, Новая Таволжанка и Терезовка, а также хутору Панков выпущено 23 боеприпаса в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью восьми беспилотников, три из которых сбиты. Погибли два мирных жителя. Ранены пять мирных жителей, в том числе двое детей… В Яковлевском городском округе по городу Строитель, сёлам Быковка и Ворскла выпущены четыре беспилотника", - заявил Гладков.
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