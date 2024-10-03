https://ria.ru/20241003/ataka-1976258580.html
В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина
В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.10.2024
В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате вооруженной атаки со стороны украинских войск по городу Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:25
2024-10-03T20:25
2024-10-03T20:26
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате вооруженной атаки со стороны украинских войск по городу Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Дзержинск (В 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина
Мэр Приходько: при атаке ВСУ по Дзержинску пострадала мирная жительница