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В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.10.2024
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20:25 03.10.2024 (обновлено: 20:26 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ataka-1976258580.html
В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина
В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.10.2024
В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате вооруженной атаки со стороны украинских войск по городу Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:25
2024-10-03T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
донецкая народная республика
торецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате вооруженной атаки со стороны украинских войск по городу Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Дзержинск (В 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, торецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Торецк, Иван Приходько, Стирол
В Дзержинске при вооруженной атаке ВСУ пострадала женщина

Мэр Приходько: при атаке ВСУ по Дзержинску пострадала мирная жительница

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиСитуация в Дзержинске
Ситуация в Дзержинске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Ситуация в Дзержинске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате вооруженной атаки со стороны украинских войск по городу Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Дзержинск (В 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаДонецкая Народная РеспубликаТорецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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