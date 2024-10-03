https://ria.ru/20241003/argamakov-1976107186.html

Герой России Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай

Герой России Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай - РИА Новости, 03.10.2024

Герой России Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай

Тридцатилетний Герой России Амыр Аргамаков станет представителем Республики Алтай в Совфеде, сообщил глава региона Андрей Турчак во время инаугурации. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:17

2024-10-03T11:17

2024-10-03T12:29

россия

республика алтай

андрей турчак

политика

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БАРНАУЛ, 3 окт – РИА Новости. Тридцатилетний Герой России Амыр Аргамаков станет представителем Республики Алтай в Совфеде, сообщил глава региона Андрей Турчак во время инаугурации. "Хотел обратиться к нашему герою, Герою Российской Федерации Амыру Аргамакову, и сообщить залу, депутатам государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть республики", - сказал Турчак. Майор Амыр Аргамаков – участник специальной военной операции на Украине. Получил звезду Героя России в феврале, является председателем республиканского Союза ветеранов СВО.

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россия

республика алтай

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Варвара Скокшина

россия, республика алтай, андрей турчак, политика