https://ria.ru/20241003/arest-1976258266.html

В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога

В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога - РИА Новости, 03.10.2024

В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога

Лангепасский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал до 1 декабря бывшего студента местного колледжа, напавшего на педагога с ножом, он... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:30

2024-10-03T20:30

2024-10-03T20:30

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

лангепас

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Лангепасский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал до 1 декабря бывшего студента местного колледжа, напавшего на педагога с ножом, он обвиняется в покушении на убийство, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Югры. По данным окружных управлений СК и МВД, во вторник 19-летний бывший студент колледжа в Лангепасе напал с ножом на преподавательницу, его задержали. Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Как уточнили РИА Новости в полиции, педагог не пострадала, а молодой человек был отчислен несколько лет назад из учебного заведения по собственному желанию. "Постановлением Лангепасского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… на срок два месяца, до 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в суде, молодой человек обвиняется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – "Покушение на убийство". Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, преподавательница оказала сопротивление и почти не пострадала. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

https://ria.ru/20240916/shkola-1972906364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, лангепас, следственный комитет россии (ск рф)