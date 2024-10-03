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В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога - РИА Новости, 03.10.2024
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20:30 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/arest-1976258266.html
В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога
В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога - РИА Новости, 03.10.2024
В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога
Лангепасский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал до 1 декабря бывшего студента местного колледжа, напавшего на педагога с ножом, он... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:30
2024-10-03T20:30
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
лангепас
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Лангепасский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал до 1 декабря бывшего студента местного колледжа, напавшего на педагога с ножом, он обвиняется в покушении на убийство, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Югры. По данным окружных управлений СК и МВД, во вторник 19-летний бывший студент колледжа в Лангепасе напал с ножом на преподавательницу, его задержали. Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Как уточнили РИА Новости в полиции, педагог не пострадала, а молодой человек был отчислен несколько лет назад из учебного заведения по собственному желанию. "Постановлением Лангепасского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… на срок два месяца, до 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в суде, молодой человек обвиняется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – "Покушение на убийство". Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, преподавательница оказала сопротивление и почти не пострадала. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
https://ria.ru/20240916/shkola-1972906364.html
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происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, лангепас, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Лангепас, Следственный комитет России (СК РФ)
В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога

В Югре арестовали экс-студента колледжа, напавшего с ножом на преподавательницу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Лангепасский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал до 1 декабря бывшего студента местного колледжа, напавшего на педагога с ножом, он обвиняется в покушении на убийство, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Югры.
По данным окружных управлений СК и МВД, во вторник 19-летний бывший студент колледжа в Лангепасе напал с ножом на преподавательницу, его задержали. Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Как уточнили РИА Новости в полиции, педагог не пострадала, а молодой человек был отчислен несколько лет назад из учебного заведения по собственному желанию.
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16 сентября, 10:18
«
"Постановлением Лангепасского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… на срок два месяца, до 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в суде, молодой человек обвиняется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – "Покушение на убийство".
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, преподавательница оказала сопротивление и почти не пострадала. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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ПроисшествияРоссияХанты-Мансийский автономный округЛангепасСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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