В ХМАО арестовали бывшего студента колледжа, напавшего с ножом на педагога
В Югре арестовали экс-студента колледжа, напавшего с ножом на преподавательницу
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Лангепасский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал до 1 декабря бывшего студента местного колледжа, напавшего на педагога с ножом, он обвиняется в покушении на убийство, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Югры.
По данным окружных управлений СК и МВД, во вторник 19-летний бывший студент колледжа в Лангепасе напал с ножом на преподавательницу, его задержали. Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Как уточнили РИА Новости в полиции, педагог не пострадала, а молодой человек был отчислен несколько лет назад из учебного заведения по собственному желанию.
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"Постановлением Лангепасского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… на срок два месяца, до 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в суде, молодой человек обвиняется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – "Покушение на убийство".
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, преподавательница оказала сопротивление и почти не пострадала. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.