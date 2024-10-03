https://ria.ru/20241003/aivaudar-1976275167.html
При израильском ударе по лагерю Тулькарм погибли 14 человек
При израильском ударе по лагерю Тулькарм погибли 14 человек - РИА Новости, 03.10.2024
При израильском ударе по лагерю Тулькарм погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильского удара по лагерю Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу, сообщило министерство... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:42
2024-10-03T23:42
2024-10-03T23:42
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильского удара по лагерю Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "Четырнадцать человек погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем – ред.) лагеря Тулькарм", - заявил палестинский минздрав.
https://ria.ru/20241003/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Палестина, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При израильском ударе по лагерю Тулькарм погибли 14 человек
Минздрав Палестины: при израильском ударе по лагерю Тулькарм погибли 14 человек