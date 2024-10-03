https://ria.ru/20241003/aivaudar-1976275167.html

При израильском ударе по лагерю Тулькарм погибли 14 человек

При израильском ударе по лагерю Тулькарм погибли 14 человек - РИА Новости, 03.10.2024

При израильском ударе по лагерю Тулькарм погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильского удара по лагерю Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу, сообщило министерство... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:42

2024-10-03T23:42

2024-10-03T23:42

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 3 окт - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильского удара по лагерю Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "Четырнадцать человек погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем – ред.) лагеря Тулькарм", - заявил палестинский минздрав.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, палестина, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024