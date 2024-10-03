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Суд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Абызову - РИА Новости, 03.10.2024
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14:37 03.10.2024 (обновлено: 14:38 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/abyzov-1976163451.html
Суд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Абызову
Суд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Абызову - РИА Новости, 03.10.2024
Суд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Абызову
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет за мошенничество и создание преступного... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:37
2024-10-03T14:38
московский городской суд
происшествия
дело экс-министра абызова
михаил абызов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде."Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов", - сказали в суде.Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников.Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976108230.html
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московский городской суд, происшествия, дело экс-министра абызова, михаил абызов
Московский городской суд, Происшествия, Дело экс-министра Абызова, Михаил Абызов
Суд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Абызову

Суд утвердил 12-летний срок бывшему министру Открытого правительства Абызову

© РИА Новости / Алексей НикольскийБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде.
"Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов", - сказали в суде.
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Вчера, 11:21
Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников.
Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
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