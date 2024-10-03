https://ria.ru/20241003/abyzov-1976163451.html

Суд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Абызову

Суд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Абызову - РИА Новости, 03.10.2024

Суд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Абызову

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет за мошенничество и создание преступного... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:37

2024-10-03T14:37

2024-10-03T14:38

московский городской суд

происшествия

дело экс-министра абызова

михаил абызов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917348743_0:118:2992:1801_1920x0_80_0_0_d133b8f9e6f59a8dddb2bf8815404569.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, рассказали РИА Новости в суде."Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов", - сказали в суде.Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников.Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976108230.html

https://ria.ru/20241003/vzyatka-1976121228.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московский городской суд, происшествия, дело экс-министра абызова, михаил абызов