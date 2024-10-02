https://ria.ru/20241002/zozh-1975912853.html

Эксперт назвал самые эффективные методы борьбы со старением

Эксперт назвал самые эффективные методы борьбы со старением - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт назвал самые эффективные методы борьбы со старением

Наиболее эффективные методы борьбы со старением - физическая активность, правильное питание и здоровый образ жизни, сообщила заведующая отделом... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:01

2024-10-02T12:01

2024-10-02T12:01

общество

москва

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887978783_0:156:3150:1928_1920x0_80_0_0_423dbe039835ba28c72853b346d5ffb2.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наиболее эффективные методы борьбы со старением - физическая активность, правильное питание и здоровый образ жизни, сообщила заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний медицинского научно-образовательного института МГУ им. М.В. Ломоносова Яна Орлова. "Самое мощное воздействие против старения — это физическая активность, правильное питание, здоровый образ жизни. Это требует от нас больших изменений, а нам тяжело менять свои привычки", - сказала Орлова во время пленарной сессии российского диагностического саммита Она отметила, что за последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в два раза. Однако этот рост связан с удлинением не здоровой жизни, а длительностью лет, прожитых с хроническими неинфекционными заболеваниями. "В настоящее время у нас есть большие исследования, которые показали, что, воздействуя на уровень хронического воспаления, снижая уровень хронического воспаления в организме, мы можем достичь реальных клинических успехов (в противодействии старению - ред.)", - добавила Орлова. Четвёртый Российский диагностический саммит проходит со 2 по 4 октября в Москве.

https://ria.ru/20240909/zakonoproekt-1971498020.html

https://ria.ru/20240926/arakhis-1600793639.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество