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Эксперт назвал самые эффективные методы борьбы со старением - РИА Новости, 02.10.2024
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12:01 02.10.2024
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Эксперт назвал самые эффективные методы борьбы со старением
Эксперт назвал самые эффективные методы борьбы со старением - РИА Новости, 02.10.2024
Эксперт назвал самые эффективные методы борьбы со старением
Наиболее эффективные методы борьбы со старением - физическая активность, правильное питание и здоровый образ жизни, сообщила заведующая отделом... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:01
2024-10-02T12:01
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наиболее эффективные методы борьбы со старением - физическая активность, правильное питание и здоровый образ жизни, сообщила заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний медицинского научно-образовательного института МГУ им. М.В. Ломоносова Яна Орлова. "Самое мощное воздействие против старения — это физическая активность, правильное питание, здоровый образ жизни. Это требует от нас больших изменений, а нам тяжело менять свои привычки", - сказала Орлова во время пленарной сессии российского диагностического саммита Она отметила, что за последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в два раза. Однако этот рост связан с удлинением не здоровой жизни, а длительностью лет, прожитых с хроническими неинфекционными заболеваниями. "В настоящее время у нас есть большие исследования, которые показали, что, воздействуя на уровень хронического воспаления, снижая уровень хронического воспаления в организме, мы можем достичь реальных клинических успехов (в противодействии старению - ред.)", - добавила Орлова. Четвёртый Российский диагностический саммит проходит со 2 по 4 октября в Москве.
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общество, москва, здоровье - общество
Общество, Москва, Здоровье - Общество
Эксперт назвал самые эффективные методы борьбы со старением

Эксперт: здоровый образ жизни наиболее эффективен в борьбе со старением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина во время пробежки
Мужчина во время пробежки - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина во время пробежки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наиболее эффективные методы борьбы со старением - физическая активность, правильное питание и здоровый образ жизни, сообщила заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний медицинского научно-образовательного института МГУ им. М.В. Ломоносова Яна Орлова.
"Самое мощное воздействие против старения — это физическая активность, правильное питание, здоровый образ жизни. Это требует от нас больших изменений, а нам тяжело менять свои привычки", - сказала Орлова во время пленарной сессии российского диагностического саммита
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Она отметила, что за последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в два раза. Однако этот рост связан с удлинением не здоровой жизни, а длительностью лет, прожитых с хроническими неинфекционными заболеваниями.
"В настоящее время у нас есть большие исследования, которые показали, что, воздействуя на уровень хронического воспаления, снижая уровень хронического воспаления в организме, мы можем достичь реальных клинических успехов (в противодействии старению - ред.)", - добавила Орлова.
Четвёртый Российский диагностический саммит проходит со 2 по 4 октября в Москве.
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