https://ria.ru/20241002/zhoga-1976056959.html

Жога назвал работу на поддержку людей линией боестолкновения

Жога назвал работу на поддержку людей линией боестолкновения - РИА Новости, 02.10.2024

Жога назвал работу на поддержку людей линией боестолкновения

Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что работа на поддержку людей – это и есть линия боестолкновения. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:29

2024-10-02T23:29

2024-10-02T23:29

россия

донецкая народная республика

артем жога

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что работа на поддержку людей – это и есть линия боестолкновения. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. "Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения – больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, на поддержку наших людей – я считаю – это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт", - сказал Жога. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин