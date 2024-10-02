https://ria.ru/20241002/zhoga-1976056959.html
Жога назвал работу на поддержку людей линией боестолкновения
Жога назвал работу на поддержку людей линией боестолкновения - РИА Новости, 02.10.2024
Жога назвал работу на поддержку людей линией боестолкновения
Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что работа на поддержку людей – это и есть линия боестолкновения. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:29
2024-10-02T23:29
2024-10-02T23:29
россия
донецкая народная республика
артем жога
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что работа на поддержку людей – это и есть линия боестолкновения. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. "Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения – больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, на поддержку наших людей – я считаю – это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт", - сказал Жога. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".
https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Путин
Жога назвал работу на поддержку людей линией боестолкновения
Жога заявил Путину, что работа на поддержку людей — это линия боестолкновения