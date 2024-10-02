https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html

Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи

Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи - РИА Новости, 02.10.2024

Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи

Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артём Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов выполнять поставленные задачи. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:37

2024-10-02T22:37

2024-10-02T22:54

артем жога

владимир путин

политика

донецкая народная республика

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артём Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов выполнять поставленные задачи.В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе."Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", - сказал Жога. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артем жога, владимир путин, политика, донецкая народная республика, россия