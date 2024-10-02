Рейтинг@Mail.ru
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 02.10.2024 (обновлено: 22:54 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи - РИА Новости, 02.10.2024
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артём Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов выполнять поставленные задачи. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:37
2024-10-02T22:54
артем жога
владимир путин
политика
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976047768_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_dea4fa64b2476889b870766ae4261003.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артём Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов выполнять поставленные задачи.В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе."Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", - сказал Жога. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".
https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976047768_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_e6a65ca7d13e719ffcd2959bf8939dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем жога, владимир путин, политика, донецкая народная республика, россия
Артем Жога, Владимир Путин, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи

Жога заявил Путину, что готов выполнять поставленные задачи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артём Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов выполнять поставленные задачи.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.
«
"Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", - сказал Жога. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Биография Артема Жоги
Вчера, 22:08
 
Артем ЖогаВладимир ПутинПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала