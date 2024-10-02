https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи - РИА Новости, 02.10.2024
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артём Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов выполнять поставленные задачи. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:37
2024-10-02T22:37
2024-10-02T22:54
артем жога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артём Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов выполнять поставленные задачи.В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе."Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", - сказал Жога. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".
https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем жога, владимир путин, политика, донецкая народная республика, россия
Артем Жога, Владимир Путин, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
Жога заявил Путину, что готов выполнять поставленные задачи