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Жительница Курской области рассказала о гибели родственников от дрона ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 02.10.2024 (обновлено: 11:05 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/zhitel-1975856985.html
Жительница Курской области рассказала о гибели родственников от дрона ВСУ
Жительница Курской области рассказала о гибели родственников от дрона ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
Жительница Курской области рассказала о гибели родственников от дрона ВСУ
Жительница курского приграничья рассказала РИА Новости о гибели сестры и ее мужа, которых атаковал украинский дрон на пути из села, а до того прилетом разрушило РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:26
2024-10-02T11:05
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МАХОВ КОЛОДЕЗЬ (Курская обл.), 2 окт — РИА Новости. Жительница курского приграничья рассказала РИА Новости о гибели сестры и ее мужа, которых атаковал украинский дрон на пути из села, а до того прилетом разрушило крышу их дома. Наталья Шаповалова оплакивает смерть своей 60-летней сестры Марии, которая погибла вместе с мужем, пытаясь эвакуироваться. "У них на хате крышу разбило, и они убегать решили. Она была с мужем Сережкою", — рассказывает в слезах Наталья. "Они в Большом Солдатском жили. Им страшно стало, конечно, решили эвакуироваться своим ходом подальше... Вышли со своей улицы, немножко поднялись на (улицу. — Прим. ред.) Горянку, и их дроном накрыло обоих сразу — ее сестру и мужа ее", — добавил Алексей, супруг Натальи. Сами они живут в селе Махов Колодезь и уезжать не планируют, потому что здесь их "предки похоронены". "Бахали здесь. Стреляют, а мы картошку копаем. Сбивают дроны, а мы на огороде картошку копаем. Главное, не падать духом", — считает Алексей. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19,2 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240928/eks-politseyskiy-1975201448.html
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
https://ria.ru/20240929/vsu-1975343795.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница Курской области рассказала о гибели родственников от дрона ВСУ

Курская жительница рассказала о гибели сестры и мужа, которых атаковал дрон ВСУ

© РИА Новости / Сергей БобылевСгоревший автомобиль в Курской области
Сгоревший автомобиль в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Сгоревший автомобиль в Курской области. Архивное фото
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МАХОВ КОЛОДЕЗЬ (Курская обл.), 2 окт — РИА Новости. Жительница курского приграничья рассказала РИА Новости о гибели сестры и ее мужа, которых атаковал украинский дрон на пути из села, а до того прилетом разрушило крышу их дома.
Наталья Шаповалова оплакивает смерть своей 60-летней сестры Марии, которая погибла вместе с мужем, пытаясь эвакуироваться.
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"У них на хате крышу разбило, и они убегать решили. Она была с мужем Сережкою", — рассказывает в слезах Наталья.
"Они в Большом Солдатском жили. Им страшно стало, конечно, решили эвакуироваться своим ходом подальше... Вышли со своей улицы, немножко поднялись на (улицу. — Прим. ред.) Горянку, и их дроном накрыло обоих сразу — ее сестру и мужа ее", — добавил Алексей, супруг Натальи.
Сами они живут в селе Махов Колодезь и уезжать не планируют, потому что здесь их "предки похоронены".
"Бахали здесь. Стреляют, а мы картошку копаем. Сбивают дроны, а мы на огороде картошку копаем. Главное, не падать духом", — считает Алексей.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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