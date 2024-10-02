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"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве
"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве - РИА Новости, 02.10.2024
"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве
Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами и фактически превратил страну в концлагерь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:56
2024-10-02T22:56
2024-10-02T22:56
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами и фактически превратил страну в концлагерь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зачем народу знать, зачем крепостным и рабам что-то думать. Функция рабов одна должна быть: их бросают в мясорубку. Спасибо <…> за ошейник, за тюрьму, за преследование, за диктатуру, за концлагерь, спасибо, Зеленский", — отметил он.По словам эксперта, украинцы продолжают погибать, а количество кладбищ в стране только растет. При этом он обратил внимание, что киевский режим не учитывает мнение народа по поводу мирного урегулирования конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html
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"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве
Соскин: Зеленский превратил Украину в концлагерь