Рейтинг@Mail.ru
"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1976051585.html
"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве
"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве - РИА Новости, 02.10.2024
"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве
Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами и фактически превратил страну в концлагерь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:56
2024-10-02T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами и фактически превратил страну в концлагерь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зачем народу знать, зачем крепостным и рабам что-то думать. Функция рабов одна должна быть: их бросают в мясорубку. Спасибо &lt;…&gt; за ошейник, за тюрьму, за преследование, за диктатуру, за концлагерь, спасибо, Зеленский", — отметил он.По словам эксперта, украинцы продолжают погибать, а количество кладбищ в стране только растет. При этом он обратил внимание, что киевский режим не учитывает мнение народа по поводу мирного урегулирования конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Верховная Рада Украины
"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве

Соскин: Зеленский превратил Украину в концлагерь

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами и фактически превратил страну в концлагерь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Зачем народу знать, зачем крепостным и рабам что-то думать. Функция рабов одна должна быть: их бросают в мясорубку. Спасибо <…> за ошейник, за тюрьму, за преследование, за диктатуру, за концлагерь, спасибо, Зеленский", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ
Вчера, 18:48
По словам эксперта, украинцы продолжают погибать, а количество кладбищ в стране только растет. При этом он обратил внимание, что киевский режим не учитывает мнение народа по поводу мирного урегулирования конфликта.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала