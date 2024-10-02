https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975997010.html

СМИ: у Зеленского остался один выход перед тяжелой зимой на Украине

СМИ: у Зеленского остался один выход перед тяжелой зимой на Украине - РИА Новости, 02.10.2024

СМИ: у Зеленского остался один выход перед тяжелой зимой на Украине

Лишь готовность Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией может спасти украинцев от тяжелой зимы, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:55

2024-10-02T16:55

2024-10-02T16:56

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лишь готовность Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией может спасти украинцев от тяжелой зимы, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Только готовностью Зеленского достичь мира с Москвой можно избежать тяжелой зимы для украинцев, но политик никак серьезно не намекает на то, что он хочет этого добиться", — говорится в материале.Эксперт также указал, что киевский режим боится долгих периодов холода и отсутствия света, поскольку это деморализует части населения, которые до сих пор не поддерживают мирных переговоров с Россией.Владимир Зеленский 25 сентября в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявлял, что все украинские теплоэлектростанции уничтожены.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

https://ria.ru/20241002/guardian-1975965747.html

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