https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975940923.html

Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки

Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки - РИА Новости, 02.10.2024

Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки

Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:05

2024-10-02T14:05

2024-10-02T14:05

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины. "Уволить Луговского Олега Васильевича с должности заместителя председателя службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на сайте его офиса. Другим указом он назначил Луговского первым заместителем председателя службы. Также Зеленский уволил Олега Синайко с должности замглавы службы и назначил заместителем председателя ведомства Геннадия Богача. С чем связаны увольнения и назначения, не уточняется.

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html

украина

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украина, владимир зеленский