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Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки - РИА Новости, 02.10.2024
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14:05 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975940923.html
Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки
Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки - РИА Новости, 02.10.2024
Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки
Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:05
2024-10-02T14:05
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины. "Уволить Луговского Олега Васильевича с должности заместителя председателя службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на сайте его офиса. Другим указом он назначил Луговского первым заместителем председателя службы. Также Зеленский уволил Олега Синайко с должности замглавы службы и назначил заместителем председателя ведомства Геннадия Богача. С чем связаны увольнения и назначения, не уточняется.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html
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украина, владимир зеленский
Украина, Владимир Зеленский
Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки

Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины.
"Уволить Луговского Олега Васильевича с должности заместителя председателя службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
Другим указом он назначил Луговского первым заместителем председателя службы. Также Зеленский уволил Олега Синайко с должности замглавы службы и назначил заместителем председателя ведомства Геннадия Богача.
С чем связаны увольнения и назначения, не уточняется.
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