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В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024
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01:42 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975846755.html
В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского
В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024
В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского
Комитет по надзору палаты представителей США ждет данных от американской администрации о подготовке поездки Владимира Зеленского на завод боеприпасов в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:42
2024-10-02T01:42
в мире
сша
пенсильвания
владимир зеленский
конгресс сша
камала харрис
украина
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США ждет данных от американской администрации о подготовке поездки Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию. В рамках начатого расследования "о расходовании средств налогоплательщиков для организации визита" законодатели направили письма в минюст и Пентагон, которые просят предоставить "любую информацию и коммуникацию, внутреннюю и внешнюю, о визите" Зеленского в сентябре 2024 года. Законодатели считают, что визит Зеленского в колеблющийся штат вместе с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис был частью ее предвыборной кампании. Зеленский побывал на оружейном заводе 22 сентября, а затем посетил Нью-Йорк и Вашингтон. Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил ранее комитет.
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в мире, сша, пенсильвания, владимир зеленский, конгресс сша, камала харрис, украина
В мире, США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Конгресс США, Камала Харрис, Украина
В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского

Комитет конгресса США ожидает от Белого дома документы по визиту Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США ждет данных от американской администрации о подготовке поездки Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию.
В рамках начатого расследования "о расходовании средств налогоплательщиков для организации визита" законодатели направили письма в минюст и Пентагон, которые просят предоставить "любую информацию и коммуникацию, внутреннюю и внешнюю, о визите" Зеленского в сентябре 2024 года.
Законодатели считают, что визит Зеленского в колеблющийся штат вместе с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис был частью ее предвыборной кампании. Зеленский побывал на оружейном заводе 22 сентября, а затем посетил Нью-Йорк и Вашингтон.
Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил ранее комитет.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Пенсильвания извлекает выгоду из конфликта на Украине, пишут СМИ
30 сентября, 06:19
 
В миреСШАПенсильванияВладимир ЗеленскийКонгресс СШАКамала ХаррисУкраина
 
 
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