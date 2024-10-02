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В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского
В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024
В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского
Комитет по надзору палаты представителей США ждет данных от американской администрации о подготовке поездки Владимира Зеленского на завод боеприпасов в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:42
2024-10-02T01:42
2024-10-02T01:42
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США ждет данных от американской администрации о подготовке поездки Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию. В рамках начатого расследования "о расходовании средств налогоплательщиков для организации визита" законодатели направили письма в минюст и Пентагон, которые просят предоставить "любую информацию и коммуникацию, внутреннюю и внешнюю, о визите" Зеленского в сентябре 2024 года. Законодатели считают, что визит Зеленского в колеблющийся штат вместе с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис был частью ее предвыборной кампании. Зеленский побывал на оружейном заводе 22 сентября, а затем посетил Нью-Йорк и Вашингтон. Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил ранее комитет.
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в мире, сша, пенсильвания, владимир зеленский, конгресс сша, камала харрис, украина
В мире, США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Конгресс США, Камала Харрис, Украина
В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского
Комитет конгресса США ожидает от Белого дома документы по визиту Зеленского