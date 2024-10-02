https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975846755.html

В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского

В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024

В конгрессе США ожидают от Белого дома документы по визиту Зеленского

Комитет по надзору палаты представителей США ждет данных от американской администрации о подготовке поездки Владимира Зеленского на завод боеприпасов в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:42

2024-10-02T01:42

2024-10-02T01:42

в мире

сша

пенсильвания

владимир зеленский

конгресс сша

камала харрис

украина

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США ждет данных от американской администрации о подготовке поездки Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию. В рамках начатого расследования "о расходовании средств налогоплательщиков для организации визита" законодатели направили письма в минюст и Пентагон, которые просят предоставить "любую информацию и коммуникацию, внутреннюю и внешнюю, о визите" Зеленского в сентябре 2024 года. Законодатели считают, что визит Зеленского в колеблющийся штат вместе с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис был частью ее предвыборной кампании. Зеленский побывал на оружейном заводе 22 сентября, а затем посетил Нью-Йорк и Вашингтон. Администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, отметил ранее комитет.

https://ria.ru/20240930/skrenton-1975410793.html

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пенсильвания

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в мире, сша, пенсильвания, владимир зеленский, конгресс сша, камала харрис, украина