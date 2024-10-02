"Ядерная война". На Западе пришли в ужас из-за безумной идеи Зеленского
Профессор Малинен: "мирный план" Зеленского приведет к эскалации и ядерной войне
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Реализация "мирного плана" Владимира Зеленского может привести только к эскалации конфликта вплоть до полномасштабной ядерной войны, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
«
"Мирный план" Зеленского основан на принуждении России к мирному соглашению, что звучит очень зловеще. Он подразумевает углубление эскалации против ядерной державы (России), о чем мы много раз предупреждали. Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну", — написал профессор.
На прошлой неделе Зеленский побывал в США, где, помимо прочего, встретился с президентом Джо Байденом и представил ему так называемый "план победы". По словам главы киевского режима, этот план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле Владимир Путин говорил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркнул глава государства.