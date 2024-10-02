https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975843765.html

"Ядерная война". На Западе пришли в ужас из-за безумной идеи Зеленского

"Ядерная война". На Западе пришли в ужас из-за безумной идеи Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024

"Ядерная война". На Западе пришли в ужас из-за безумной идеи Зеленского

Реализация "мирного плана" Владимира Зеленского может привести только к эскалации конфликта вплоть до полномасштабной ядерной войны, заявил профессор... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:06

2024-10-02T01:06

2024-10-02T06:19

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Реализация "мирного плана" Владимира Зеленского может привести только к эскалации конфликта вплоть до полномасштабной ядерной войны, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Мирный план" Зеленского основан на принуждении России к мирному соглашению, что звучит очень зловеще. Он подразумевает углубление эскалации против ядерной державы (России), о чем мы много раз предупреждали. Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну", — написал профессор.На прошлой неделе Зеленский побывал в США, где, помимо прочего, встретился с президентом Джо Байденом и представил ему так называемый "план победы". По словам главы киевского режима, этот план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.В июле Владимир Путин говорил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркнул глава государства.

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