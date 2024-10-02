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Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР
Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024
Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР
Предсмертную записку нашли у покончившего с собой в Подмосковье экс-министра энергетики, топлива и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщили... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:32
2024-10-02T18:32
2024-10-02T18:32
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Предсмертную записку нашли у покончившего с собой в Подмосковье экс-министра энергетики, топлива и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В доме, где был обнаружен Завизенов, была найдена предсмертная записка, в которой сообщалось, что он был трезв", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Завизенов в своей предсмертной записке никого не винил. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело Завизенова было обнаружено в Подмосковье. Предварительно, он покончил с собой.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР
В доме экс-министра энергетики ЛНР Завизенова нашли его предсмертную записку