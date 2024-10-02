https://ria.ru/20241002/zapiska-1976016710.html

Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР

Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024

Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР

Предсмертную записку нашли у покончившего с собой в Подмосковье экс-министра энергетики, топлива и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщили... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:32

2024-10-02T18:32

2024-10-02T18:32

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Предсмертную записку нашли у покончившего с собой в Подмосковье экс-министра энергетики, топлива и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В доме, где был обнаружен Завизенов, была найдена предсмертная записка, в которой сообщалось, что он был трезв", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Завизенов в своей предсмертной записке никого не винил. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело Завизенова было обнаружено в Подмосковье. Предварительно, он покончил с собой.

московская область (подмосковье)

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье)