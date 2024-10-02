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Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024
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18:32 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/zapiska-1976016710.html
Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР
Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024
Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР
Предсмертную записку нашли у покончившего с собой в Подмосковье экс-министра энергетики, топлива и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщили... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:32
2024-10-02T18:32
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Предсмертную записку нашли у покончившего с собой в Подмосковье экс-министра энергетики, топлива и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В доме, где был обнаружен Завизенов, была найдена предсмертная записка, в которой сообщалось, что он был трезв", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Завизенов в своей предсмертной записке никого не винил. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело Завизенова было обнаружено в Подмосковье. Предварительно, он покончил с собой.
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР

В доме экс-министра энергетики ЛНР Завизенова нашли его предсмертную записку

© Фото : Сетевое издание "Якутия.Инфо"Константин Завизенов
Константин Завизенов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Сетевое издание "Якутия.Инфо"
Константин Завизенов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Предсмертную записку нашли у покончившего с собой в Подмосковье экс-министра энергетики, топлива и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"В доме, где был обнаружен Завизенов, была найдена предсмертная записка, в которой сообщалось, что он был трезв", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Завизенов в своей предсмертной записке никого не винил.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело Завизенова было обнаружено в Подмосковье. Предварительно, он покончил с собой.
 
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