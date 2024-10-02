https://ria.ru/20241002/zapad-1975918387.html

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.10.2024

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Петропавловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:13

2024-10-02T12:13

2024-10-02T12:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Петропавловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Кругляковка и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы ВСУ."Потери противника составили до 385 военнослужащих, два автомобиля, 105 мм орудие М119 и 155 мм гаубица М198 производства США, 105 мм орудие L-119 и 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Также уничтожены семь складов боеприпасов.

https://ria.ru/20241002/politolog-1975913338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность