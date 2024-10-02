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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.10.2024
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12:13 02.10.2024 (обновлено: 12:21 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/zapad-1975918387.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.10.2024
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Петропавловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:13
2024-10-02T12:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Петропавловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Кругляковка и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы ВСУ."Потери противника составили до 385 военнослужащих, два автомобиля, 105 мм орудие М119 и 155 мм гаубица М198 производства США, 105 мм орудие L-119 и 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Также уничтожены семь складов боеприпасов.
https://ria.ru/20241002/politolog-1975913338.html
https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи

ВСУ потеряли до 385 военных и семь складов в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Петропавловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 385 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Кругляковка и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы ВСУ.
"Потери противника составили до 385 военнослужащих, два автомобиля, 105 мм орудие М119 и 155 мм гаубица М198 производства США, 105 мм орудие L-119 и 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены семь складов боеприпасов.
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