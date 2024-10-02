https://ria.ru/20241002/zakharova-1975981852.html

Захарова прокомментировала решение Швейцарии признать "голодомор" геноцидом

Захарова прокомментировала решение Швейцарии признать "голодомор" геноцидом - РИА Новости, 02.10.2024

Захарова прокомментировала решение Швейцарии признать "голодомор" геноцидом

Принятие нижней палатой парламента Швейцарии заявления о признании "голодомора" актом геноцида - очередной антироссийский шаг, подтверждающий утрату Берном... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:19

2024-10-02T16:19

2024-10-02T16:19

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Принятие нижней палатой парламента Швейцарии заявления о признании "голодомора" актом геноцида - очередной антироссийский шаг, подтверждающий утрату Берном нейтралитета и статуса честного брокера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Большинство депутатов нижней палаты парламента Швейцарии 24 сентября проголосовали за признание "голодомора" на Украине геноцидом. Россия с недоумением и возмущением восприняла это решение, говорится заявлении, опубликованном на сайте посольства РФ в Швейцарии. "Очередной антироссийский шаг Берна свидетельствует о какой-то абсолютно дихотомической позиции. Швейцарские депутаты в угоду конъюнктуре стремятся поделить общую трагедию народов СССР по так называемому национальному признаку", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, напомнив, что в 30-е годы голод свирепствовал в разных частях СССР, в том числе в Украинской ССР. Она отметила, что подобная политическая ангажированность швейцарских властей подтверждает утрату Швейцарией нейтралитета и продвигаемой ей и ее властями статуса беспристрастного посредника, честного брокера. В октябре 2023 года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании "голодомора" в 1932-1933 годах "геноцидом украинского народа". Российская Федерация, в свою очередь, отрицает и не признаёт понятия "голодомор", а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.

https://ria.ru/20241002/zakharova-1975973651.html

https://ria.ru/20241002/nato-1975875058.html

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в мире, швейцария, россия, украина, мария захарова, совет европы