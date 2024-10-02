НОЦ Якутии будет работать с белорусско-китайским индустриальным парком
НОЦ "Север" Якутии будет работать с белорусско-китайским индустриальным парком
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи с президентом Белорусии Александром Лукашенко
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи с президентом Белорусии Александром Лукашенко. Архивное фото
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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Научно-образовательный "Север" Якутии будет сотрудничать с белорусско-китайским индустриальным парком, в планах совместная работа в сфере биотехнологий и медицины, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Центр управления проектами научно-образовательного центра (НОЦ) "Север" будет сотрудничать с администрацией белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень". Соглашение заключено в рамках официального визита делегации под руководством главы Якутии Айсена Николаева в Республику Беларусь. Документ подписали директор Центр управления проектами НОЦ "Север" Евгений Колганов и глава Администрации "Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что взаимодействие будет направлено на поддержку и развитие высокотехнологичного предпринимательства и инноваций. Основными направлениями сотрудничества станут биотехнологии, новые компоненты и материалы, а также медицина.
"На международной высокотехнологичной площадке для бизнеса, созданной на основе межправительственного соглашения между Беларусью и Китаем, работают более 120 резидентов. Для инвесторов в парке созданы все благоприятные условия для работы. Обустроены бизнес-центр, логистические склады, гостиницы, а также современные предприятия. Здесь также построен современный жилой микрорайон для сотрудников компаний", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, Якутия договорилась о сотрудничестве с Парком высоких технологий Республики Беларусь – ведущим ИТ-кластером в Центральной и Восточной Европе, объединяющим более 1 тысячи компаний. "Стороны намерены взаимодействовать в сфере высоких технологий и креативных индустрий", - добавили региональные власти.
Якутия - один из самых цифровых регионов России. Кроме высоких технологий, в республике активно развиваются кинематограф, геймдев и дизайн.
Инновационная экосистема Якутии включает крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда", Технопарк "Якутия", ИТ-парк, учреждения высшего образования и финансовые институты - Фонд развития инноваций и венчурную компанию. Также в республике работают 19 ИТ-центров, где созданы условия для разработки компаниями собственных программных продуктов.
НОЦ "Север" - центр мирового уровня, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука и университеты". На его базе проводятся передовые исследования, разрабатываются новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также готовятся высококвалифицированные кадры для решения крупных научно-технологических задач.