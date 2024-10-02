https://ria.ru/20241002/yakutiya-1975862757.html

НОЦ Якутии будет работать с белорусско-китайским индустриальным парком

НОЦ Якутии будет работать с белорусско-китайским индустриальным парком - РИА Новости, 02.10.2024

НОЦ Якутии будет работать с белорусско-китайским индустриальным парком

Научно-образовательный "Север" Якутии будет сотрудничать с белорусско-китайским индустриальным парком, в планах совместная работа в сфере биотехнологий и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:25

2024-10-02T07:25

2024-10-02T07:25

республика саха (якутия)

россия

белоруссия

китай

технологии

айсен николаев

александр ярошенко

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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Научно-образовательный "Север" Якутии будет сотрудничать с белорусско-китайским индустриальным парком, в планах совместная работа в сфере биотехнологий и медицины, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Центр управления проектами научно-образовательного центра (НОЦ) "Север" будет сотрудничать с администрацией белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень". Соглашение заключено в рамках официального визита делегации под руководством главы Якутии Айсена Николаева в Республику Беларусь. Документ подписали директор Центр управления проектами НОЦ "Север" Евгений Колганов и глава Администрации "Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко", - информирует пресс-служба. Отмечается, что взаимодействие будет направлено на поддержку и развитие высокотехнологичного предпринимательства и инноваций. Основными направлениями сотрудничества станут биотехнологии, новые компоненты и материалы, а также медицина. "На международной высокотехнологичной площадке для бизнеса, созданной на основе межправительственного соглашения между Беларусью и Китаем, работают более 120 резидентов. Для инвесторов в парке созданы все благоприятные условия для работы. Обустроены бизнес-центр, логистические склады, гостиницы, а также современные предприятия. Здесь также построен современный жилой микрорайон для сотрудников компаний", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, Якутия договорилась о сотрудничестве с Парком высоких технологий Республики Беларусь – ведущим ИТ-кластером в Центральной и Восточной Европе, объединяющим более 1 тысячи компаний. "Стороны намерены взаимодействовать в сфере высоких технологий и креативных индустрий", - добавили региональные власти. Якутия - один из самых цифровых регионов России. Кроме высоких технологий, в республике активно развиваются кинематограф, геймдев и дизайн. Инновационная экосистема Якутии включает крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер "Квартал труда", Технопарк "Якутия", ИТ-парк, учреждения высшего образования и финансовые институты - Фонд развития инноваций и венчурную компанию. Также в республике работают 19 ИТ-центров, где созданы условия для разработки компаниями собственных программных продуктов. НОЦ "Север" - центр мирового уровня, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука и университеты". На его базе проводятся передовые исследования, разрабатываются новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также готовятся высококвалифицированные кадры для решения крупных научно-технологических задач.

https://ria.ru/20241002/belaz-1975860386.html

https://ria.ru/20241002/nikolaev-1975862224.html

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россия, белоруссия, китай, технологии, айсен николаев, александр ярошенко