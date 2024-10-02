Стало известно, как провал ВСУ в Курской области ухудшил ситуацию на фронте
WP: операция в Курской области ухудшила проблему ВСУ c личным составом на фронте
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Операция в Курской области ухудшила проблему Вооруженных сил Украины c личным составом на фронте, пишет Washington Post со ссылкой на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли.
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"По словам Ли, операция в Курской области, вероятно, привела к истощению украинского военного состава и обострила проблему с нехваткой людей, что уже было одними из главных трудностей для Киева", — говорится в материале.
Журналисты указали, что украинская авантюра в Курской области до сих пор не оправдала себя и могла привести к потерям в Донецкой области.
Накануне Минобороны сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.