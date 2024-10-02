https://ria.ru/20241002/vzryv-1975858771.html
В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва
В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва - РИА Новости, 02.10.2024
В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва
Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:08
2024-10-02T06:08
2024-10-02T11:00
в мире
миядзаки (префектура)
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975889158_0:164:959:703_1920x0_80_0_0_ac52b8d33e954f78d59940752bfb83c4.jpg
ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым, передает телеканал NHK. "Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что обрушение произошло на рулежной дорожке незадолго до 8 утра (02:00 мск). Мы в настоящее время проверяем, было ли это взрывом. Причина инцидента устанавливается, но шансов на открытие полос в ближайшее время нет", — цитирует телеканал слова представителя аэропорта. На месте работают два расчета противопожарных служб. Известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки. Правоохранительные органы провели эвакуацию персонала и пассажиров. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.
https://ria.ru/20241002/reys-1975840419.html
миядзаки (префектура)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975889158_127:93:956:715_1920x0_80_0_0_85422011ec1460798926408e7cc4ab5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миядзаки (префектура), япония
В мире, Миядзаки (префектура), Япония
В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва
NHK: аэропорт Миядзаки отменил все рейсы из-за возможного взрыва
ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым, передает телеканал NHK.
"Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что обрушение произошло на рулежной дорожке незадолго до 8 утра (02:00 мск). Мы в настоящее время проверяем, было ли это взрывом. Причина инцидента устанавливается, но шансов на открытие полос в ближайшее время нет", — цитирует телеканал слова представителя аэропорта.
На месте работают два расчета противопожарных служб. Известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки.
Правоохранительные органы провели эвакуацию персонала и пассажиров. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.