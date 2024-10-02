https://ria.ru/20241002/vzryv-1975858771.html

В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва

В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва - РИА Новости, 02.10.2024

В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва

Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:08

2024-10-02T06:08

2024-10-02T11:00

в мире

миядзаки (префектура)

япония

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ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым, передает телеканал NHK. "Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что обрушение произошло на рулежной дорожке незадолго до 8 утра (02:00 мск). Мы в настоящее время проверяем, было ли это взрывом. Причина инцидента устанавливается, но шансов на открытие полос в ближайшее время нет", — цитирует телеканал слова представителя аэропорта. На месте работают два расчета противопожарных служб. Известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки. Правоохранительные органы провели эвакуацию персонала и пассажиров. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

https://ria.ru/20241002/reys-1975840419.html

миядзаки (префектура)

япония

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в мире, миядзаки (префектура), япония