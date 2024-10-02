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В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва - РИА Новости, 02.10.2024
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06:08 02.10.2024 (обновлено: 11:00 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vzryv-1975858771.html
В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва
В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва - РИА Новости, 02.10.2024
В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва
Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:08
2024-10-02T11:00
в мире
миядзаки (префектура)
япония
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ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым, передает телеканал NHK. "Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что обрушение произошло на рулежной дорожке незадолго до 8 утра (02:00 мск). Мы в настоящее время проверяем, было ли это взрывом. Причина инцидента устанавливается, но шансов на открытие полос в ближайшее время нет", — цитирует телеканал слова представителя аэропорта. На месте работают два расчета противопожарных служб. Известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки. Правоохранительные органы провели эвакуацию персонала и пассажиров. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.
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в мире, миядзаки (префектура), япония
В мире, Миядзаки (префектура), Япония
В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва

NHK: аэропорт Миядзаки отменил все рейсы из-за возможного взрыва

© TBS NEWSВзрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии
Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© TBS NEWS
Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии
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ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым, передает телеканал NHK.
"Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что обрушение произошло на рулежной дорожке незадолго до 8 утра (02:00 мск). Мы в настоящее время проверяем, было ли это взрывом. Причина инцидента устанавливается, но шансов на открытие полос в ближайшее время нет", — цитирует телеканал слова представителя аэропорта.
На месте работают два расчета противопожарных служб. Известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки.
Правоохранительные органы провели эвакуацию персонала и пассажиров. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.
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