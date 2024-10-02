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ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - РИА Новости, 02.10.2024
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15:39 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/vtb-1975970396.html
ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов
ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - РИА Новости, 02.10.2024
ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов
ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:39
2024-10-02T15:39
втб (банк)
мошенники
банки
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Только в первом полугодии ВТБ пресек деятельность более тысячи "дропов", для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты и услуги ВТБ, специалисты банка проанализировали большое количество ссылок поисковой выдачи интернет-ресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы банка. Там подчеркнули, что "дропы" используются "абсолютно во всех сферах незаконной деятельности": мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности. Для этих противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через Систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам. Банк отметил, что для вовлечения граждан мошенниками используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Также дроповоды проводят активный поиск "соискателей" среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет "дропов", отметили в банке. Ранее сообщалось, что система дроп-мониторинга ВТБ за прошлый год позволила задержать на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов как ВТБ, так и других банков.
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втб (банк), мошенники, банки
ВТБ (банк), мошенники, Банки

ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов

© iStock.com / filadendronДевушка с банковской картой и ноутбуком
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / filadendron
Девушка с банковской картой и ноутбуком
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Только в первом полугодии ВТБ пресек деятельность более тысячи "дропов", для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты и услуги ВТБ, специалисты банка проанализировали большое количество ссылок поисковой выдачи интернет-ресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы банка.
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Там подчеркнули, что "дропы" используются "абсолютно во всех сферах незаконной деятельности": мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности. Для этих противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через Систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам.
Банк отметил, что для вовлечения граждан мошенниками используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Также дроповоды проводят активный поиск "соискателей" среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет "дропов", отметили в банке.
Ранее сообщалось, что система дроп-мониторинга ВТБ за прошлый год позволила задержать на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов как ВТБ, так и других банков.
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ВТБ (банк)мошенникиБанки
 
 
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