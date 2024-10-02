https://ria.ru/20241002/vtb-1975970396.html

ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов

ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - РИА Новости, 02.10.2024

ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов

ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:39

2024-10-02T15:39

2024-10-02T15:39

втб (банк)

мошенники

банки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_200521c709e57c142eed059fdb893b02.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Только в первом полугодии ВТБ пресек деятельность более тысячи "дропов", для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты и услуги ВТБ, специалисты банка проанализировали большое количество ссылок поисковой выдачи интернет-ресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы банка. Там подчеркнули, что "дропы" используются "абсолютно во всех сферах незаконной деятельности": мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности. Для этих противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через Систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам. Банк отметил, что для вовлечения граждан мошенниками используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Также дроповоды проводят активный поиск "соискателей" среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет "дропов", отметили в банке. Ранее сообщалось, что система дроп-мониторинга ВТБ за прошлый год позволила задержать на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов как ВТБ, так и других банков.

https://ria.ru/20241001/vtb-1975763707.html

https://ria.ru/20240926/issledovanie-1974834942.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб (банк), мошенники, банки