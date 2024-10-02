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При обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали 22 человека - РИА Новости, 02.10.2024
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20:42 02.10.2024 (обновлено: 20:56 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vsu-1976038171.html
При обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали 22 человека
При обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали 22 человека - РИА Новости, 02.10.2024
При обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали 22 человека
Двадцать два мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области в среду при атаках ВСУ, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:42
2024-10-02T20:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Двадцать два мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области в среду при атаках ВСУ, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав в соцсети "ВКонтакте". Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель, две женщины и двое детей пострадали. На участке автодороги два дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. Один водитель погиб, второй пострадал. В селе Ясные Зори Белгородского района под обстрел ВСУ попало сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб, 13 пострадали. "Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил о состоянии пострадавших сегодня в результате обстрелов со стороны Украины. По состоянию на 19:00 (совпадает с мск - ред.), получили ранения 22 человека, в числе которых двое детей... Всего госпитализировано в различные медучреждения региона 20 пострадавших. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии - все взрослые", - говорится в сообщении минздрава. Один из пострадавших несовершеннолетних госпитализирован, второй после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, добавили в министерстве. "Врачи оказывают получившим ранения необходимую медицинскую помощь. Для определения тактики лечения проводятся консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240928/ataka-1975293486.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали 22 человека

Минздрав Белгородской области: при обстрелах ВСУ пострадали 22 мирных жителя

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramДроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом. 2 октября 2024
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом. 2 октября 2024
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Двадцать два мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области в среду при атаках ВСУ, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав в соцсети "ВКонтакте".
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель, две женщины и двое детей пострадали. На участке автодороги два дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. Один водитель погиб, второй пострадал. В селе Ясные Зори Белгородского района под обстрел ВСУ попало сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб, 13 пострадали.
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"Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил о состоянии пострадавших сегодня в результате обстрелов со стороны Украины. По состоянию на 19:00 (совпадает с мск - ред.), получили ранения 22 человека, в числе которых двое детей... Всего госпитализировано в различные медучреждения региона 20 пострадавших. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии - все взрослые", - говорится в сообщении минздрава.
Один из пострадавших несовершеннолетних госпитализирован, второй после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, добавили в министерстве.
"Врачи оказывают получившим ранения необходимую медицинскую помощь. Для определения тактики лечения проводятся консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - подчеркнули в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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