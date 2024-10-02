https://ria.ru/20241002/vsu-1976038171.html

При обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали 22 человека

При обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали 22 человека - РИА Новости, 02.10.2024

При обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали 22 человека

Двадцать два мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области в среду при атаках ВСУ, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:42

2024-10-02T20:42

2024-10-02T20:56

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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Двадцать два мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области в среду при атаках ВСУ, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав в соцсети "ВКонтакте". Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель, две женщины и двое детей пострадали. На участке автодороги два дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. Один водитель погиб, второй пострадал. В селе Ясные Зори Белгородского района под обстрел ВСУ попало сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб, 13 пострадали. "Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил о состоянии пострадавших сегодня в результате обстрелов со стороны Украины. По состоянию на 19:00 (совпадает с мск - ред.), получили ранения 22 человека, в числе которых двое детей... Всего госпитализировано в различные медучреждения региона 20 пострадавших. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии - все взрослые", - говорится в сообщении минздрава. Один из пострадавших несовершеннолетних госпитализирован, второй после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, добавили в министерстве. "Врачи оказывают получившим ранения необходимую медицинскую помощь. Для определения тактики лечения проводятся консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240928/ataka-1975293486.html

https://ria.ru/20241001/vsu-1975793173.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия