https://ria.ru/20241002/vsu-1976037709.html

Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне

Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 02.10.2024

Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне

Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек, сообщил... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:37

2024-10-02T20:37

2024-10-02T20:37

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера киевский режим устроил на центральном рынке в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и несколько десятков ранив и травмировав. Само собой, украинские палачи и их прикормленные пропагандисты обвинили Россию, заявив, что это был выстрел из танка с левого берега Днепра", - написал он. По словам Сальдо, боеприпас прилетел не с юга, со стороны Днепра, а с запада, скорее всего, с территории силикатного завода на берегу реки Кошевой, где у ВСУ расположена крупная военная база. "Это был не танковый снаряд, о котором заявили украинские лгуны, а минометная мина или снаряд гаубицы. Танковый снаряд оставляет крупную воронку (которой не появилось), тогда как мина или поставленный на осколочное действие артснаряд взрывается на поверхности (что и произошло). Это была кровавая постановка, сценарий которой был написан заранее", - подчеркнул Сальдо. В частности, по его словам, съемочная группа украинского пропагандистского телеканала "Громадское" прибыла на место происшествия раньше машин скорой помощи. "Убийство мирных граждан в Херсоне выгодно (Владимиру - ред.) Зеленскому. Именно сейчас клика киевского кровавого клоуна всеми силами пытается привлечь внимание Запада и заставить его усилить поддержку агрессивных действий против России", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240929/voda-1975333755.html

https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975790817.html

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херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины