Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне
Сальдо: ВСУ совершили в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей
© СоцсетиУкраинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек
© Соцсети
Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вчера киевский режим устроил на центральном рынке в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и несколько десятков ранив и травмировав. Само собой, украинские палачи и их прикормленные пропагандисты обвинили Россию, заявив, что это был выстрел из танка с левого берега Днепра", - написал он.
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По словам Сальдо, боеприпас прилетел не с юга, со стороны Днепра, а с запада, скорее всего, с территории силикатного завода на берегу реки Кошевой, где у ВСУ расположена крупная военная база.
"Это был не танковый снаряд, о котором заявили украинские лгуны, а минометная мина или снаряд гаубицы. Танковый снаряд оставляет крупную воронку (которой не появилось), тогда как мина или поставленный на осколочное действие артснаряд взрывается на поверхности (что и произошло). Это была кровавая постановка, сценарий которой был написан заранее", - подчеркнул Сальдо.
В частности, по его словам, съемочная группа украинского пропагандистского телеканала "Громадское" прибыла на место происшествия раньше машин скорой помощи.
"Убийство мирных граждан в Херсоне выгодно (Владимиру - ред.) Зеленскому. Именно сейчас клика киевского кровавого клоуна всеми силами пытается привлечь внимание Запада и заставить его усилить поддержку агрессивных действий против России", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.