Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/vsu-1976037709.html
Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне
Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 02.10.2024
Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне
Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек, сообщил... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:37
2024-10-02T20:37
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976037422_7:0:1273:712_1920x0_80_0_0_3c896e9c8e416105f6c86c94a093a1f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера киевский режим устроил на центральном рынке в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и несколько десятков ранив и травмировав. Само собой, украинские палачи и их прикормленные пропагандисты обвинили Россию, заявив, что это был выстрел из танка с левого берега Днепра", - написал он. По словам Сальдо, боеприпас прилетел не с юга, со стороны Днепра, а с запада, скорее всего, с территории силикатного завода на берегу реки Кошевой, где у ВСУ расположена крупная военная база. "Это был не танковый снаряд, о котором заявили украинские лгуны, а минометная мина или снаряд гаубицы. Танковый снаряд оставляет крупную воронку (которой не появилось), тогда как мина или поставленный на осколочное действие артснаряд взрывается на поверхности (что и произошло). Это была кровавая постановка, сценарий которой был написан заранее", - подчеркнул Сальдо. В частности, по его словам, съемочная группа украинского пропагандистского телеканала "Громадское" прибыла на место происшествия раньше машин скорой помощи. "Убийство мирных граждан в Херсоне выгодно (Владимиру - ред.) Зеленскому. Именно сейчас клика киевского кровавого клоуна всеми силами пытается привлечь внимание Запада и заставить его усилить поддержку агрессивных действий против России", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240929/voda-1975333755.html
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975790817.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976037422_175:0:1124:712_1920x0_80_0_0_43224b92e4150097802c571ef53d6b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне

Сальдо: ВСУ совершили в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей

© СоцсетиУкраинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек
Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Соцсети
Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украинские войска совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и ранив несколько десятков человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вчера киевский режим устроил на центральном рынке в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и несколько десятков ранив и травмировав. Само собой, украинские палачи и их прикормленные пропагандисты обвинили Россию, заявив, что это был выстрел из танка с левого берега Днепра", - написал он.
Сальдо о намерении киевских властей применить химическое и бактериологическое оружие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Киев готовится отравить воду в Херсонской области, заявил Сальдо
29 сентября, 12:33
По словам Сальдо, боеприпас прилетел не с юга, со стороны Днепра, а с запада, скорее всего, с территории силикатного завода на берегу реки Кошевой, где у ВСУ расположена крупная военная база.
"Это был не танковый снаряд, о котором заявили украинские лгуны, а минометная мина или снаряд гаубицы. Танковый снаряд оставляет крупную воронку (которой не появилось), тогда как мина или поставленный на осколочное действие артснаряд взрывается на поверхности (что и произошло). Это была кровавая постановка, сценарий которой был написан заранее", - подчеркнул Сальдо.
В частности, по его словам, съемочная группа украинского пропагандистского телеканала "Громадское" прибыла на место происшествия раньше машин скорой помощи.
"Убийство мирных граждан в Херсоне выгодно (Владимиру - ред.) Зеленскому. Именно сейчас клика киевского кровавого клоуна всеми силами пытается привлечь внимание Запада и заставить его усилить поддержку агрессивных действий против России", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удар Искандером по зданию в поселке Великая Александровка - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ
1 октября, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала