Рейтинг@Mail.ru
"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/vsu-1976034338.html
"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ
"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ
Коррумпированные украинские генералы могут сбежать из страны, бросив войска на передовой на произвол судьбы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:19
2024-10-02T20:19
специальная военная операция на украине
украина
скотт риттер
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коррумпированные украинские генералы могут сбежать из страны, бросив войска на передовой на произвол судьбы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, мы увидим, как украинские генералы тоже начнут бежать, когда станет трудно, коррупционеры начнут бежать, и они будут бежать со своими деньгами в конце концов. Останется кучка полковников на линии фронта, они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец", — отметил он.По словам отставного военного, режим Владимира Зеленского сейчас держится только благодаря западному финансированию. При этом экс-разведчик полагает, что с наступлением зимы многие депутаты, политики и военные начнут покидать Украину."В конце концов, то, что здесь произойдет, это то, что закадычные друзья Зеленского сбегут со своими деньгами, они уже вложили миллиарды по всему миру в недвижимость, положили на счета в банках, инвестировали их", — резюмировал Риттер.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, скотт риттер, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Скотт Риттер, Владимир Зеленский
"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ

Риттер: генералы ВСУ могут сбежать из страны, бросив войска на передовой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коррумпированные украинские генералы могут сбежать из страны, бросив войска на передовой на произвол судьбы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я думаю, мы увидим, как украинские генералы тоже начнут бежать, когда станет трудно, коррупционеры начнут бежать, и они будут бежать со своими деньгами в конце концов. Останется кучка полковников на линии фронта, они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского
Вчера, 16:24
По словам отставного военного, режим Владимира Зеленского сейчас держится только благодаря западному финансированию. При этом экс-разведчик полагает, что с наступлением зимы многие депутаты, политики и военные начнут покидать Украину.
"В конце концов, то, что здесь произойдет, это то, что закадычные друзья Зеленского сбегут со своими деньгами, они уже вложили миллиарды по всему миру в недвижимость, положили на счета в банках, инвестировали их", — резюмировал Риттер.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСкотт РиттерВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала