https://ria.ru/20241002/vsu-1976034338.html

"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ

"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024

"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ

Коррумпированные украинские генералы могут сбежать из страны, бросив войска на передовой на произвол судьбы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:19

2024-10-02T20:19

2024-10-02T20:19

специальная военная операция на украине

украина

скотт риттер

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коррумпированные украинские генералы могут сбежать из страны, бросив войска на передовой на произвол судьбы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, мы увидим, как украинские генералы тоже начнут бежать, когда станет трудно, коррупционеры начнут бежать, и они будут бежать со своими деньгами в конце концов. Останется кучка полковников на линии фронта, они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец", — отметил он.По словам отставного военного, режим Владимира Зеленского сейчас держится только благодаря западному финансированию. При этом экс-разведчик полагает, что с наступлением зимы многие депутаты, политики и военные начнут покидать Украину."В конце концов, то, что здесь произойдет, это то, что закадычные друзья Зеленского сбегут со своими деньгами, они уже вложили миллиарды по всему миру в недвижимость, положили на счета в банках, инвестировали их", — резюмировал Риттер.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html

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украина, скотт риттер, владимир зеленский