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Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области
Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2024
Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области
После обстрела кассетными боеприпасами и атаки БПЛА со стороны ВСУ обесточены 3550 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:58
2024-10-02T16:58
2024-10-02T16:58
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. После обстрела кассетными боеприпасами и атаки БПЛА со стороны ВСУ обесточены 3550 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник совершил обстрел кассетными боеприпасами и атаку БПЛА по объектам критической инфраструктуры Каменско-Днепровского муниципального округа. На данный момент обесточено 3550 абонентов в населенных пунктах Водяное, Мичурина, Днепровка", - написал он. Отмечается, что на месте работают аварийные бригады, проводятся временные переключения. Глава региона подчеркнул, что сохраняется угроза повторных ударов.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Общество
Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области
Балицкий: в Каменско-Днепровском округе обстрелом ВСУ обесточены 3550 абонентов