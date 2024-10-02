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Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области

Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2024

Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области

После обстрела кассетными боеприпасами и атаки БПЛА со стороны ВСУ обесточены 3550 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:58

2024-10-02T16:58

2024-10-02T16:58

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. После обстрела кассетными боеприпасами и атаки БПЛА со стороны ВСУ обесточены 3550 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник совершил обстрел кассетными боеприпасами и атаку БПЛА по объектам критической инфраструктуры Каменско-Днепровского муниципального округа. На данный момент обесточено 3550 абонентов в населенных пунктах Водяное, Мичурина, Днепровка", - написал он. Отмечается, что на месте работают аварийные бригады, проводятся временные переключения. Глава региона подчеркнул, что сохраняется угроза повторных ударов.

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, происшествия, общество