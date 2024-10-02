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Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/vsu-1975998104.html
Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области
Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2024
Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области
После обстрела кассетными боеприпасами и атаки БПЛА со стороны ВСУ обесточены 3550 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:58
2024-10-02T16:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
происшествия
общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. После обстрела кассетными боеприпасами и атаки БПЛА со стороны ВСУ обесточены 3550 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник совершил обстрел кассетными боеприпасами и атаку БПЛА по объектам критической инфраструктуры Каменско-Днепровского муниципального округа. На данный момент обесточено 3550 абонентов в населенных пунктах Водяное, Мичурина, Днепровка", - написал он. Отмечается, что на месте работают аварийные бригады, проводятся временные переключения. Глава региона подчеркнул, что сохраняется угроза повторных ударов.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, происшествия, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Общество
Обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тысячи жителей Запорожской области

Балицкий: в Каменско-Днепровском округе обстрелом ВСУ обесточены 3550 абонентов

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
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© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. После обстрела кассетными боеприпасами и атаки БПЛА со стороны ВСУ обесточены 3550 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Противник совершил обстрел кассетными боеприпасами и атаку БПЛА по объектам критической инфраструктуры Каменско-Днепровского муниципального округа. На данный момент обесточено 3550 абонентов в населенных пунктах Водяное, Мичурина, Днепровка", - написал он.
Отмечается, что на месте работают аварийные бригады, проводятся временные переключения. Глава региона подчеркнул, что сохраняется угроза повторных ударов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияОбщество
 
 
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