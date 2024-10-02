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Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевой бронемашины ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:45
2024-10-02T16:45
2024-10-02T16:45
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевой бронемашины ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. По данным оборонного ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения "Севера" с помощью БПЛА выявили бронемашину украинских войск, экипаж которой пытался скрыть ее в районе лесополосы в приграничном районе Курской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск "Север" с применением FPV-дрона", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля запечатлено прямое попадание дрона по вражеской технике.
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Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.
2024-10-02T16:45
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ оператором FPV-дрона